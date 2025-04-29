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50 yıllık Taray Apartmanı da 'riskli yapı' ilan edildi... Mahalle sakinleri endişe içinde!

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#Orkan Pamuk#Cihangir#Taray Apartmanı
50 yıllık Taray Apartmanı da riskli yapı ilan edildi... Mahalle sakinleri endişe içinde
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 08:12

23 Nisan’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem, İstanbul’daki dayanıksız yapıları yeniden gündeme getirdi. Risk taşıyan yapılardan biri de Nobelli yazar Orhan Pamuk’un 8 dairesinin bulunduğu, Cihangir’deki 50 yıllık Taray Apartmanı.

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ÇÜRÜK RAPORU VAR

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un birçok eserini kaleme aldığı, 18 daireli Taray Apartmanı, Cihangir sakinleri için korku ve endişe kaynağı olmuş durumda. Taşıyıcı kolonlarında derin çatlaklar bulunan apartmanın çökme riski var ve bir süre önce bina, “riskli yapı” kararı verilerek kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Ancak bina, çürük raporu bulunmasına rağmen sakinleri arasındaki ihtilaflı süreç nedeniyle yıkılamıyor.

50 yıllık Taray Apartmanı da riskli yapı ilan edildi... Mahalle sakinleri endişe içinde

ANLAŞAMADILAR

Orhan Pamuk, Taray Apartmanı’nın yıkılıp yeniden yaptırılmasını istiyor. Fakat bazı daire sahipleri, “Güçlendirilmesi yeterli” diyerek binanın yıkılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Pamuk’un bu nedenle davalık olduğu komşularından biri de Atatürk’ün silah arkadaşı İzzettin Çalışlar’ın torunu, yazar ve araştırmacı İzzeddin Çalışlar.

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50 yıllık Taray Apartmanı da riskli yapı ilan edildi... Mahalle sakinleri endişe içinde

‘MÜLK İHTİRASI’

İzzeddin Çalışlar, daha önce evlerin boşalttırılmasına tepki göstererek Orhan Pamuk için “Apartmanı mülk ihtirası yüzünden mühürletti” açıklamasını yapmıştı. Mahalle sakinleri ise 6.2 şiddetindeki deprem sonrası binanın kendi kendine yıkılma ihtimalinden dolayı korku ve endişe içinde olduklarını söylüyor. 

50 yıllık Taray Apartmanı da riskli yapı ilan edildi... Mahalle sakinleri endişe içinde

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#Orkan Pamuk#Cihangir#Taray Apartmanı

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