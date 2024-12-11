50. yıl kutlu olsun

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Simge Sağın, Pantene Altın Kelebek Töreni’nde ‘en iyi kadın şarkıcı’ ödülünü kazandı. Raisa Vanessa marka elbisesiyle gecenin en şık isimlerinden olan ünlü şarkıcı yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.Ünlü popçu o karelerin altında hayranlarına bir kez daha teşekkür etti:

“Altın Kelebek 50. Yılı kutlu olsun. Beni destekleyen herkese teşekkürler.”

Kuğu gibi

Törende ‘en iyi dijital kadın içerik üretici ödülü’nü Yasemin Sakallıoğlu’na takdim eden Tülin Şahin şıklığıyla göz kamaştırdı.

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Cihan Nacar imzalı beyaz bir elbise giyen ünlü model ve sunucunun şıklığı sosyal medyada da ses getirdi. Sosyal medya kullanıcılarından “Kuğu gibi”, “beyaz melek” sözleriyle övgü dolu yorumlar alan Tülin Şahin, X’in trending topic listesinde 3’üncü sırada yer aldı.

Bu kategori çok özel

Sinem Kobal Pantene Altın Kelebek gecesinde ‘en iyi çocuk oyuncu ödülü’nü açıkladı.

Melisa Duru Ünal ve Sarp Kaan Altınpaça’ya ödülünü takdim eden ünlü oyuncu “Bu kategori benim için çok özel, çünkü ben de meslek hayatıma çocuk oyuncu olarak başladım. Bu akşam burada o küçük bedenlerinde ne kadar büyük bir heyecanı göğüslediklerini çok iyi biliyorum. Dilerim ki yıldızınız hep parlasın. Burada size bu ödülü verdiğim için çok mutluyum” dedi.

Meslekteki 30. yılımı kutladım

Ata Demirer, 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’ne hem esprileriyle hem de seslendirdiği sürpriz şarkılarla renk kattı. ‘Meslekte 30. Yıl Ödülü’nü alan ünlü komedyen tören sonrası ödülüyle verdiği pozu Instagram hesabına yükledi:

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“Bu akşam meslekteki 30’uncu yılımı kutladım ve 3’üncü Altın Kelebek ödülümü aldım. Hem aileme, hem ekip arkadaşlarıma, hem de Pantene Altın Kelebek Ödülleri ekibine ve değerli seyircilerime teşekkür ederim.”

Hayali gerçek oldu

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ‘en iyi erkek oyuncu ödülü’nü alan Mert Yazıcıoğlu’nun 3 sene önce yaptığı bir konuşma Twitter’da gündem oldu.

2021’de Caner Özyurtlu’nun YouTube programına katılan ünlü oyuncunun “Ben ödül istiyorum. Ne zaman geliyor biliyor musun, maksimum 3 sene” sözleri sosyal medyada gündem oldu. Açıklamasında söylediği gibi 3 sene sonunda hayalindeki ödüle kavuşan Mert Yazıcıoğlu törende “Sonunda ödül hak ettiği yerini buldu” sözleriyle büyük alkış almıştı.

Bergüzar’ın elinden almak çok heyecanlandırdı

Esra Erol, ‘en iyi gündüz kuşağı programı ödülü’nü sürpriz yaparak setten törene gelen oyuncu dostu Bergüzar Korel’in elinden aldı.

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Esra Erol o anki mutluluğunu sosyal medyasında şu sözlerle dile getirdi: “Halk oylarıyla Altın Kelebek’i bir kez daha almaktan, üstelik can dostum, kardeşim Bergüzar’ın elinden almaktan çok heyecanlandım. Törende evlatlarım İdris Ali’m ve Ömer’im benimleydiler. Ödül, dostlar, evlatlar... Şükürler olsun.”

Kırmızı halıda keyifli sohbetler

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin kırmızı halısı yıldız geçidine sahne oldu. Ünlü isimler birbirinden iddialı kıyafetleriyle şıklık yarışına girdi.

Kelebek yazarı Orkun Ün, CNN Türk sunucusu Damla Uğurtürk, Magazin D programının yapımcısı Timuçin Güner ve sunucusu Tara de Vries, kırmızı halı röportajlarıyla ekrana geldi.

Orkun Ün, Damla Uğurtürk, Timuçin Güner ve Tara de Vries ünlü isimlerle keyifli kırmızı halı röportajlarına imza attı.