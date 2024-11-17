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50. Pantene Altın Kelebek'te final turu heyecanı başladı

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50. Pantene Altın Kelebekte final turu heyecanı başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 09:13

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle bu yıl 50’ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek’te final heyecanı yaşanıyor! Milyonlarca oy ile ilk turda finalistleri belirleyen halk, final turunda da kazananların belirlenmesinde söz sahibi olacak.

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50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin ilk turunda milyonlarca oy kullanıldı ve finale kalan adaylar belli oldu.

Adayları ödüle bir adım daha yaklaştıracak final turu oylaması, pantenealtinkelebekodulleri.com’da ve Hürriyet Mobil uygulamasında başladı. Siz de 21 Kasım gecesi saat 23.59’a kadar oy kullanarak favori adayınızı destekleyebilirsiniz.

Final turunda halktan en çok oy alan adaylar, ünlü isimlerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirilecek. Yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlenecek kazananlar, 8 Aralık Pazar akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek görkemli törenle ödüllerine kavuşacak.

 

 

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