50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı?

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HASRET GİDERDİLER

Pantene Altın Kelebek’in ‘50. yıl özel ödülleri’ni alan Türk sinemasının usta isimleri Ediz Hun, Türkan Şoray, İzzet Günay ve Emel Sayın kuliste hasret giderdi.Usta isimler, geçmişi yad edip bugüne dair konuşmalar yaptı.



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Hayli keyifli vakit geçiren sanatçıların sohbetinde kahkahalar eksik olmadı. Birbirlerini aldıkları ödülden dolayı tebrik etti sanatçılar, yakın zamanda yeniden görüşmek üzere sözleşti.Bergüzar Korel sahne arkasında Ediz Hun, Türkan Şoray, Perihan Savaş ve Emel Sayın ile bir araya geldi. Usta isimler Korel’in babası Tanju Korel ve annesi Hülya Darcan ile anılarını paylaştı. Korel, ‘50. yıl özel ödülleri’ alan Türk sinemasının önemli isimlerine tebriklerini iletti.

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Ömür Gedik, ‘en iyi çocuk oyuncu’ ödülü alan Melisa Duru Ünal ve Sarp Kaan Altınçapa ile fotoğrafçektirdi.

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Acun Ilıcalı törene eşi Ayça Çağla Altunkaya ile katıldı. Çiftin siyahlar içindeki uyumu dikkat

çekti.





Ünlü sanatçılar hasret giderdi...





Tuğba Özay, Selma Oruç Atölye imzalı bir kıyafet giydi. Özay, Candan Tokdemir ile objektiflere poz verdi.



Kuliste karşılaşan Demet Evgar ve Yasemin Sakallıoğlu birbirlerine iltifatlar yağdırdı





Oyuncu Selen Öztürk, törende Millie marka siyah elbisesiyle boy gösterdi.



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Orkun Ün, ‘en iyi arabesk-fantezi müzik kadın şarkıcı’ ödülünü alan Ebru Yaşar ile fotoğraf çektirdi.

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Murat Evgin



Türkan Şoray’a kuliste organizasyon ekibinden Necdet Altunbudak eşlik etti...

