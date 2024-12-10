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50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı?

Güncelleme Tarihi:

#50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Ediz Hun#Türkan Şoray
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 07:00

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin Pernod Ricard ev sahipliğindeki kulisi de en az sahne kadar heyecan vericiydi. Ödül alan isimler, sanatçı dostlarıyla mutluluklarını paylaştı.

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HASRET GİDERDİLER
Pantene Altın Kelebek’in ‘50. yıl özel ödülleri’ni alan Türk sinemasının usta isimleri Ediz Hun, Türkan Şoray, İzzet Günay ve Emel Sayın kuliste hasret giderdi.Usta isimler, geçmişi yad edip bugüne dair konuşmalar yaptı.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Hayli keyifli vakit geçiren sanatçıların sohbetinde kahkahalar eksik olmadı. Birbirlerini aldıkları ödülden dolayı tebrik etti sanatçılar, yakın zamanda yeniden görüşmek üzere sözleşti.

USTALARI TEBRİK ETTİ
Bergüzar Korel sahne arkasında Ediz Hun, Türkan Şoray, Perihan Savaş ve Emel Sayın ile bir araya geldi. Usta isimler Korel’in babası Tanju Korel ve annesi Hülya Darcan ile anılarını paylaştı. Korel, ‘50. yıl özel ödülleri’ alan Türk sinemasının önemli isimlerine tebriklerini iletti.

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50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Bergüzar Korel, kuliste bir araya geldiği usta isimler Ediz Hun, Türkan Şoray ve Perihan Savaş’la ayaküstü sohbet etti.
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Bergüzar Korel, Perihan Savaş’a telefonundan çocuklarının fotoğrafını gösterdi.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Esra Erol, geceye oğulları İdris Ali ve Ömer Erol ile birlikte katıldı.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

“MasterChef Türkiye”nin jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, “Bir ödül töreninin 50 yıl ayakta kalabilmesi bırakın ülkemizi, dünyada da zor” dedi.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Törenin sunucuları Çağla Şıkel ve Cem Davran, kuliste objektiflere poz verdi.
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Organizasyonun hem jürisinde görev alan hem de törende ödül takdim eden Ebru Özkan Saban geceye eşi Ertan Saban’la katıldı.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Ömür Gedik, ‘en iyi çocuk oyuncu’ ödülü alan Melisa Duru Ünal ve Sarp Kaan Altınçapa ile fotoğraf
çektirdi.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Kırmızı halı röportajlarını Damla Uğurtürk ve Orkun Ün gerçekleştirdi.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Naz Elmas, A46 Tuvanam tasarımı elbisesiyle dikkat çekti.

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50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Ayça Varlıer, gecede Carmen marka siyah bir elbise tercih etti.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Nazlı Bulum
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

DJ Çağın Kulaçoğlu, törende sahneye çıkan annesi Hande Yener’i kuliste yalnız bırakmadı.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Erol Evgin-İzzet Günay
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Kerem Alışık, törenin yapıldığı Zorlu PSM’nin kulisindeki imza duvarında “Amadeus” oyununun posteriyle poz verdi.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Gecede ödül takdim eden Güzide Duran, Nedret Taciroğlu tasarımı siyah bir elbise giydi.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Mert Vidinli, PanteneTürkiye adına röportajlar gerçekleştirdi. ‘Pantene ilham elçisi’ Sıla Türkoğlu da misafirleri arasındaydı.

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50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Acun Ilıcalı törene eşi Ayça Çağla Altunkaya ile katıldı. Çiftin siyahlar içindeki uyumu dikkat
çekti.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Ünlü sanatçılar hasret giderdi...

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Tuğba Özay, Selma Oruç Atölye imzalı bir kıyafet giydi. Özay, Candan Tokdemir ile objektiflere poz verdi.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Kuliste karşılaşan Demet Evgar ve Yasemin Sakallıoğlu birbirlerine iltifatlar yağdırdı

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Oyuncu Selen Öztürk, törende Millie marka siyah elbisesiyle boy gösterdi.

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50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı
Orkun Ün, ‘en iyi arabesk-fantezi müzik kadın şarkıcı’ ödülünü alan Ebru Yaşar ile fotoğraf çektirdi.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Mert Yazıcıoğlu, Türkan Şoray ile tanıştığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Ozan Doğulu’ya gecede sevgilisi Hera eşlik etti.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Karga7’nin CEO’su Ömer Özgüner, geceye eşi Aslıhan Özgüner’le katıldı.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Simge Sağın, Sevtap Tuzcu ve İbrahim Sayın ile bir araya geldi.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Kerem Çatay’ın yapımcılığını üstlendiği, Onur Saylak’ın yönettiği “Şahsiyet”, ‘en iyi dijital platform dizisi’ oldu.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

MFÖ, ‘50. yıl özel ödülü’ aldı. Gecede Mazhar Alanson ve Fuat Güner’e Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur eşlik etti.

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50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Murat Evgin
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı

Türkan Şoray’a kuliste organizasyon ekibinden Necdet Altunbudak eşlik etti...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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#50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Ediz Hun#Türkan Şoray

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