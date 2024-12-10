50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisinde neler yaşandı?

Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 07:00
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin Pernod Ricard ev sahipliğindeki kulisi de en az sahne kadar heyecan vericiydi. Ödül alan isimler, sanatçı dostlarıyla mutluluklarını paylaştı.
HASRET GİDERDİLER
Pantene Altın Kelebek’in ‘50. yıl özel ödülleri’ni alan Türk sinemasının usta isimleri Ediz Hun, Türkan Şoray, İzzet Günay ve Emel Sayın kuliste hasret giderdi.Usta isimler, geçmişi yad edip bugüne dair konuşmalar yaptı.
Hayli keyifli vakit geçiren sanatçıların sohbetinde kahkahalar eksik olmadı. Birbirlerini aldıkları ödülden dolayı tebrik etti sanatçılar, yakın zamanda yeniden görüşmek üzere sözleşti.USTALARI TEBRİK ETTİ
Bergüzar Korel sahne arkasında Ediz Hun, Türkan Şoray, Perihan Savaş ve Emel Sayın ile bir araya geldi. Usta isimler Korel’in babası Tanju Korel ve annesi Hülya Darcan ile anılarını paylaştı. Korel, ‘50. yıl özel ödülleri’ alan Türk sinemasının önemli isimlerine tebriklerini iletti.Bergüzar Korel, kuliste bir araya geldiği usta isimler Ediz Hun, Türkan Şoray ve Perihan Savaş’la ayaküstü sohbet etti.Bergüzar Korel, Perihan Savaş’a telefonundan çocuklarının fotoğrafını gösterdi.Esra Erol, geceye oğulları İdris Ali ve Ömer Erol ile birlikte katıldı.“MasterChef Türkiye”nin jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, “Bir ödül töreninin 50 yıl ayakta kalabilmesi bırakın ülkemizi, dünyada da zor” dedi.
Törenin sunucuları Çağla Şıkel ve Cem Davran, kuliste objektiflere poz verdi.
Organizasyonun hem jürisinde görev alan hem de törende ödül takdim eden Ebru Özkan Saban geceye eşi Ertan Saban’la katıldı.
Ömür Gedik, ‘en iyi çocuk oyuncu’ ödülü alan Melisa Duru Ünal ve Sarp Kaan Altınçapa ile fotoğraf
çektirdi.Kırmızı halı röportajlarını Damla Uğurtürk ve Orkun Ün gerçekleştirdi.Naz Elmas, A46 Tuvanam tasarımı elbisesiyle dikkat çekti.Ayça Varlıer, gecede Carmen marka siyah bir elbise tercih etti.Nazlı BulumDJ Çağın Kulaçoğlu, törende sahneye çıkan annesi Hande Yener’i kuliste yalnız bırakmadı.
Erol Evgin-İzzet GünayKerem Alışık, törenin yapıldığı Zorlu PSM’nin kulisindeki imza duvarında “Amadeus” oyununun posteriyle poz verdi.
Gecede ödül takdim eden Güzide Duran, Nedret Taciroğlu tasarımı siyah bir elbise giydi.Mert Vidinli, PanteneTürkiye adına röportajlar gerçekleştirdi. ‘Pantene ilham elçisi’ Sıla Türkoğlu da misafirleri arasındaydı.
Acun Ilıcalı törene eşi Ayça Çağla Altunkaya ile katıldı. Çiftin siyahlar içindeki uyumu dikkat
çekti.
Ünlü sanatçılar hasret giderdi...
Tuğba Özay, Selma Oruç Atölye imzalı bir kıyafet giydi. Özay, Candan Tokdemir ile objektiflere poz verdi.
Kuliste karşılaşan Demet Evgar ve Yasemin Sakallıoğlu birbirlerine iltifatlar yağdırdı
Oyuncu Selen Öztürk, törende Millie marka siyah elbisesiyle boy gösterdi.
Orkun Ün, ‘en iyi arabesk-fantezi müzik kadın şarkıcı’ ödülünü alan Ebru Yaşar ile fotoğraf çektirdi.Mert Yazıcıoğlu, Türkan Şoray ile tanıştığı için çok mutlu olduğunu belirtti.Ozan Doğulu’ya gecede sevgilisi Hera eşlik etti.
Karga7’nin CEO’su Ömer Özgüner, geceye eşi Aslıhan Özgüner’le katıldı.
Simge Sağın, Sevtap Tuzcu ve İbrahim Sayın ile bir araya geldi.
Kerem Çatay’ın yapımcılığını üstlendiği, Onur Saylak’ın yönettiği “Şahsiyet”, ‘en iyi dijital platform dizisi’ oldu.
MFÖ, ‘50. yıl özel ödülü’ aldı. Gecede Mazhar Alanson ve Fuat Güner’e Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur eşlik etti.
Murat Evgin
Türkan Şoray’a kuliste organizasyon ekibinden Necdet Altunbudak eşlik etti...