50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor... İşte kazananlar!

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Sunuculuğunu Çağla Şıkel ile Cem Davran’ın yaptığı 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Türkiye’nin yıldız isimlerini bir araya getirdi.

Görkemli gecede ünlü isimler Pantene Altın Kelebek'lerine kavuşuyor...

İŞTE 50. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ:

EN İYİ KADIN OYUNCU: DEMET EVGAR (BAHAR) SHOW TV - Demet Evgar’a ödülü Salih Bademci takdim etti.

EN İYİ ERKEK OYUNCU: MERT YAZICIOĞLU (KIZIL GONCALAR) NOW – Mert Yazıcıoğlu’na ödülü oyuncu Salih Bademci verdi.

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EN İYİ DİZİ: İNCİ TANELERİ- KANAL D – İnci Taneleri ekibi adına ödülü Hazar Ergüçlü usta oyuncu Ediz Hun’un elinden aldı.

PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR: ALİSA SEZEN SEVER, MELİS MİNKARİ, SÜMEYYE AYDOĞAN, YİĞİT KOÇAK – Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülünü; P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Marka Operasyonları Başkan Yardımcısı Özge Erdem takdim etti.

MESLEKTE 30. YIL ÖDÜLÜ: ATA DEMİRER – Ödülünü sunucu Cem Davran’ın elinden aldı.



