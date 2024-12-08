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50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor... İşte kazananlar!

Güncelleme Tarihi:

#50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Altın Kelebek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 20:12

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının nabzını tutan, Türkiye’nin en uzun soluklu ödül organizasyonu Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 50'nci kez düzenleniyor. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen görkemli törene ünlü isimler akın etti.

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Sunuculuğunu Çağla Şıkel ile Cem Davran’ın yaptığı 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Türkiye’nin yıldız isimlerini bir araya getirdi.

Görkemli gecede ünlü isimler Pantene Altın Kelebek'lerine kavuşuyor...

İŞTE 50. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ:

EN İYİ KADIN OYUNCU: DEMET EVGAR (BAHAR) SHOW TV - Demet Evgar’a ödülü Salih Bademci takdim etti.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor... İşte kazananlar

EN İYİ ERKEK OYUNCU: MERT YAZICIOĞLU (KIZIL GONCALAR) NOW – Mert Yazıcıoğlu’na ödülü oyuncu Salih Bademci verdi.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor... İşte kazananlar

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EN İYİ DİZİ: İNCİ TANELERİ- KANAL D – İnci Taneleri ekibi adına ödülü Hazar Ergüçlü usta oyuncu Ediz Hun’un elinden aldı.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor... İşte kazananlar

PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR: ALİSA SEZEN SEVER, MELİS MİNKARİ, SÜMEYYE AYDOĞAN, YİĞİT KOÇAK – Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülünü; P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Marka Operasyonları Başkan Yardımcısı Özge Erdem takdim etti.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor... İşte kazananlar

MESLEKTE 30. YIL ÖDÜLÜ: ATA DEMİRER – Ödülünü sunucu Cem Davran’ın elinden aldı.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor... İşte kazananlar


 

 

 

 

 

 

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#50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Altın Kelebek

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