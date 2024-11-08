50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için oylama devam ediyor

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EN İYİLERİ HALK SEÇECEK

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle gerçekleştirilecek 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde televizyon ve müzik dünyasının en iyileri ödüllendirilecek. Kazananlar, yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlenecek. Heyecanla beklenen gece için

pantenealtinkelebekodulleri.com adresinde halk oylaması başladı.

BÜYÜK GECE 8 ARALIK’TA

Oylama 13 Kasım’a kadar sürecek. Her kategoride en yüksek oy alan 10 aday, ikinci kez halk oylamasına sunulacak. İkinci oylama sonunda finale kalmaya hak kazananlar, bu kez ünlü isimlerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirilecek. Kazananlar, 8 Aralık’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek görkemli geceyle ödüllerine kavuşacak.

Siz de oy verin

Beğendiğiniz isim ve yapımları zirveye taşımak için siz de pantenealtinkelebekodulleri.com adresindeki oylamaya katılabilirsiniz.