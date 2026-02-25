50 milyon liralık aldatma davası

Haberin Devamı

Beyhan T., avukatı Ahmet Cidecioğlu aracılığıyla İstanbul 4. Aile Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunarak, 2006 yılında evlendiklerini ve 2 çocuklarının olduğunu aktardı.

Dilekçede, Erdem’in Dolunay Soysert ile beraber yaşadığı, tatile gittiği ve yıllarca evin ve çocukların masrafını eşinin üzerine yıktığı belirtildi:



“Güncel olarak davalı, Dolunay Soysert ile oyuncuya ait Arnavutköy’de bulunan evde beraber yaşamaktadır. Aile konutunun ve müşterek çocukların ihtiyaçlarının istenmesi üzerine Güney Fransa’dan fotoğraf paylaşıp, ‘Para göndermeyeceğim, ben tatildeyim, konularını sen çöz’ diyerek evin nafakasını ünlü sevgilisi ile harcayarak müvekkili engellemiştir.”

Evliliğin Erdem’in ağır kusuru yüzünden bittiği belirtilerek, 50 milyon TL maddi ve manevi tazminat ödemesi de talep edildi. (İHA)





Boşanmamızın üçüncü kişilerle İlgisi yok

Aydın Erdem de boşanma süreciyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Eski eşim Beyhan Tunçyürek ile yaklaşık dört yıldır fiilen ayrı yaşamaktayım ve hiçbir şekilde görüşmemekteyim. Evlilik birliği yalnızca resmi statüde sürmektedir. 2024 yılında açılan anlaşmalı boşanma davası sonrasında çekişmeli davaya dönmüştür ve halen devam etmektedir. ​Boşanma sebebimin herhangi bir 3. kişiyle ilişkisi hiçbir şekilde bulunmamaktadır. 17 ve 18 yaşlarındaki müşterek çocuklarımız anneleri ile evliliğimizin fiilen bittiğini ve boşanma sürecini bilmektedirler. ​Beyhan Tunçyürek'in uzun süredir psikolojik ve ekonomik şiddetine maruz kalmama rağmen, kendisinin tüm yaşam giderleri tarafımca karşılanmış, çocuklara ilişkin maddi yükümlülükler eksiksiz yerine getirilmiştir. Eski eşimin herhangi bir masrafı karşıladığı iddiası ise gerçek olsa ancak memnun olacağım bir yalandır.

Devam eden dava sürecine rağmen boşanma davasının tarafı olmayan üçüncü kişiler üzerinden algı yaratılmaya çalışılması ve itibarı zedeleyici söylemlerde bulunulması hem hukuken hem de vicdanen son derece zarar vericidir.

​Sürecin başından itibaren açıklamalarım ve tutumum yalnızca yargı süreci çerçevesinde şekillenmiştir. Özel hayatımın ve davanın gizliliğini ihlal eden ve kişilik haklarıma yönelik her türlü haksız saldırıya karşı gerekli hukuki adımlar kararlılıkla atılacaktır.”