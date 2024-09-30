50 bin liralık otopark davası

Haberin Devamı

Sinan Akçıl’a ait otomobil, 15 Ekim 2014’te bağlanarak Güvenli Otopark ve Yediemin Hizmetleri şirketinin otoparkına çekildi. Şirket, 10 yıldır 50 bin lira olan otopark ve çekici alacağını ödemediği iddiasıyla şarkıcı hakkında İstanbul 33’üncü İcra Dairesi’ne başvurarak icra takibi başlattı. Akçıl’ın borca itiraz etmesiyle icra takibi durdu. Şirket bu defa da ‘itirazın iptali’ istemli dava açtı.



‘HAKSIZ VE KÖTÜ NİYETLİ’



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, Sinan Akçıl’ın icra müdürlüğüne yaptığı itirazın haksız ve kötü niyetli olduğu belirtildi. Haczedilen malların ne şekilde muhafaza edileceğinin İcra İflas Kanunu ile belirlendiği anlatılan dilekçede özetle şu ifadelere yer verildi: “Haciz ve yakalama şerhini kaldırabilecekken bir çaba göstermemiştir ve araç 10 yıldır Susurluk’taki otoparktadır. Sinan Akçıl’ın icra inkar tazminatına hükmedilmesini istiyoruz.”

Haberin Devamı

ANLAŞMAYI SAĞLADIK ARACI HAFTAYA ALACAĞIM

Sinan Akçıl, aracını teslim alacağını açıkladı: “10 yıl önce şoförümün kullandığı araç, trafik sigortası ile ilgili problem yüzünden otoparka çekildi. Bu süre zarfında ne bana ne de avukatım Batuhan Demircan’a herhangi bir tebligat geldi. Kısa bir süre önce araç aklıma gelip otoparkla iletişime geçince dava açtılar. 400 bin TL’lik borç çıkardılar ardından indirimle 50 bin TL’ye düşürdüler. Haftaya aracımı teslim alacağım.”