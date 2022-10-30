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5 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

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#Bora Edin#Survivor#Hülya Çoban Edin
5 yıllık evlilik 10 dakikada bitti
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 08:38

“Survivor” yarışmasıyla tanınan sporcu Bora Edin ile 5 yıllık eşi psikoterapist Hülya Çoban Edin tek celsede boşandı.

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 Hülya Çoban Edin, İstanbul 16. Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Çift, önceki gün görülen duruşmada hâkim karşısına çıktı.

5 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

Duruşma öncesi uzun uzun konuşan Hülya Çoban Edin ve Bora Edin, hâkimin “Boşanma konusunda kararlı mısınız?” sorusu üzerine boşanma konusunda anlaştıklarını söyledi.
VELAYET ANNEYE!
5 yıllık evlilik, yaklaşık 10 dakika süren duruşmayla sona erdi. Mahkeme, çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi.
5 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

Bora Edin, çocuğu için aylık 5 bin lira nafaka ödeyecek. Bora Edin ve Hülya Çoban Edin 2017 yılında evlenmişti.

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#Bora Edin#Survivor#Hülya Çoban Edin

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