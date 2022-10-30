5 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

Hülya Çoban Edin, İstanbul 16. Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Çift, önceki gün görülen duruşmada hâkim karşısına çıktı.
Duruşma öncesi uzun uzun konuşan Hülya Çoban Edin ve Bora Edin
, hâkimin “Boşanma konusunda kararlı mısınız?” sorusu üzerine boşanma konusunda anlaştıklarını söyledi.VELAYET ANNEYE!
5 yıllık evlilik, yaklaşık 10 dakika süren duruşmayla sona erdi. Mahkeme, çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi.Bora Edin, çocuğu için aylık 5 bin lira nafaka ödeyecek. Bora Edin ve Hülya Çoban Edin 2017 yılında evlenmişti.