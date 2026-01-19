×
5 yıllık aşkta yeni bir sayfa

Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 11:12

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, 5 yıllık sevgilisi Carolaine Freitas’la evleniyor. Futbolcu, romantik evlilik teklifine “Sonsuza kadar evet” yanıtını aldı.

SONSUZA KADAR EVET

Fenerbahçe’de forma giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, 5 yıldır birlikte olduğu Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Carolaine Freitas’a evlenme teklif etti.

Sevgililer, romantik teklifin fotoğraflarını sosyal medya sayfalarında “5 yıllık aşkın ardından yeni bir sayfa açılıyor. Sonsuza kadar evet” notuyla yayınladı.

5 yıllık aşkta yeni bir sayfa

İKİNCİ EVLİLİĞİ OLACAK

Mutluluklarını paylaşan Anderson Talisca ile Carolaine Freitas, taraftarlar ve takipçiler tarafından tebrik yağmuruna tutuldu. Sarı-lacivertli futbolcu ilk evliliğini 2015 yılında Anna Paula Ramos ile yapmıştı.

Bu evlilikten Maria Laura ve Samuel Davi adlarında iki çocuğu olan 31 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında boşanmıştı. Talisca, Freitas ile ilişkisinde attığı bu adımla hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

 

