5 yıllık aşkta mutlu son... Çeşme'deki nikaha ünlü akını

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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında gerçekleştirdikleri bir törenle nişanlanmıştı. Çift önceki akşam Çeşme Alaçatı’daki Yeniyer adlı mekanda nikâh masasına oturdu.

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Sarıtaş’ın şahitliğini Ömer Durak, Genco Ozak ve Sedat Demirtopuz üstlenirken; Mayruk’un şahitliğini ise Selin Sarper, Begüm Ertuğrul, Berçin Mayruk yaptı. Zeynep Mayruk , Oscar de la Renta tasarımı bir gelinlik giydi. Tolga Sarıtaş ’ın damatlığı ise Levon Kordonciyan tarafından dikildi.Düğüne katılan davetliler arasında Engin Akyürek, Sarp-Sinem Akkaya, Alina Boz-Umut Evirgen, Melis Birkan-Aras Aydın, Hatice Şendil-Burak Sağyaşar gibi ünlü isimler vardı.

Özgür Çevik, düğüne dört senedir birlikte olduğu Hatice Hanım ile katıldı.Sinem-Sarp AkkayaMerve Küsmenoğlu - Serhan OnatAlina Boz - Umut EvirgenMustafa Aksakallı - Oğulcan EnginŞükrü Özyıldız - Sibil Çetinkaya

Aras Aydın - Melis Birkan