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5 yıllık aşkta mutlu son... Çeşme'deki nikaha ünlü akını

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#Tolga Sarıtaş#Zeynep Mayruk#Nikah
5 yıllık aşkta mutlu son... Çeşmedeki nikaha ünlü akını
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 09:41

Oyuncu Tolga Sarıtaş, yaklaşık beş yıldır aşk yaşadığı modacı Zeynep Mayruk’la önceki akşam Çeşme’de evlendi.

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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında gerçekleştirdikleri bir törenle nişanlanmıştı. Çift önceki akşam Çeşme Alaçatı’daki Yeniyer adlı mekanda nikâh masasına oturdu.

5 yıllık aşkta mutlu son... Çeşmedeki nikaha ünlü akını


Sarıtaş’ın şahitliğini Ömer Durak, Genco Ozak ve Sedat Demirtopuz üstlenirken; Mayruk’un şahitliğini ise Selin Sarper, Begüm Ertuğrul, Berçin Mayruk yaptı.

Zeynep Mayruk, Oscar de la Renta tasarımı bir gelinlik giydi. Tolga Sarıtaş’ın damatlığı ise Levon Kordonciyan tarafından dikildi.

Düğüne katılan davetliler arasında Engin Akyürek, Sarp-Sinem Akkaya, Alina Boz-Umut Evirgen, Melis Birkan-Aras Aydın, Hatice Şendil-Burak Sağyaşar gibi ünlü isimler vardı. 

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5 yıllık aşkta mutlu son... Çeşmedeki nikaha ünlü akını

Özgür Çevik, düğüne dört senedir birlikte olduğu Hatice Hanım ile katıldı.

5 yıllık aşkta mutlu son... Çeşmedeki nikaha ünlü akını

Sinem-Sarp Akkaya

5 yıllık aşkta mutlu son... Çeşmedeki nikaha ünlü akını

Merve Küsmenoğlu - Serhan Onat

5 yıllık aşkta mutlu son... Çeşmedeki nikaha ünlü akını

Alina Boz - Umut Evirgen
5 yıllık aşkta mutlu son... Çeşmedeki nikaha ünlü akını

Mustafa Aksakallı - Oğulcan Engin

5 yıllık aşkta mutlu son... Çeşmedeki nikaha ünlü akını

Şükrü Özyıldız - Sibil Çetinkaya

5 yıllık aşkta mutlu son... Çeşmedeki nikaha ünlü akını

Aras Aydın - Melis Birkan

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#Tolga Sarıtaş#Zeynep Mayruk#Nikah

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