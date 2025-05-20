5. yıldız sevinci

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Aşk gün yüzüne çıktı

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Devrim Özkan’dan ayrıldıktan sonra, moda tasarımcısı Essin Baris ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

İkilinin ilişkisi, şampiyonluk kutlamalarında gün yüzüne çıktı. Kayserispor maçını stattan izleyen Baris, Torreira ile objektiflere mutluluk pozları verdi.

Minik aslanlar

Galatasaray taraftarı Atiye, eşi Erol Sebebci ve kızlarıyla evde kutlama yaptı.

Ünlü popçu, takımın formasını giydirip yüzlerine aslan makyajı yaptığı kızlarıyla verdiği pozu paylaşarak mutluluklarını gözler önüne serdi.

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Baba-oğul tribünde





Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor maçını stadyumda oğlu Çınar’la birlikte izleyen Bülent İnal, çektiği selfie’yi Instagram hesabında paylaştı.

Mutluluktan ağladı

İrem Derici ve sevgilisi Melih Kunukçu da karşılaşmayı stadyumdan izledi.

Maça gitmeye hazırlanırken verdikleri pozları Instagram’a ekleyen Derici, maçtan da bol bol paylaşım yaptı. Derici, bitiş düdüğüyle birlikte sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Eski eşten destek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u kutlamalarda eski eşi Nihan Buruk da yalnız bırakmadı.

Maça yakın arkadaşı Dilara Öztunç ve onun eşi Umut Kızıltan’la birlikte gelen Nihan Buruk, saha içindeki kutlamalara katıldı.

Trafik engel olamadı

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Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens’in eşi Katrin Kerkhofs şampiyonluk heyecanına ortak olmak için Belçika’dan geldi. İkinci çocuğuna hamile olan Kerkhofs,maça yetişmeye çalışırken yoğun trafik nedeniyle zorlu anlar yaşadı.

Aracını bırakıp yürümeye başlayan Kerkhofs, o anları esprili bir notla paylaştı: “Belçika’da işiniz varken kocanızın üçüncü kez şampiyon olmasını izlemek için uçtunuz, fakat trafik size uymuyorsa, o otoyolda kilometrelerce yürüyeceksiniz kızlar.”

Neslihan Teyze’nin hayali gerçek oldu

Kayseri’de yaşayan ve ördüğü ‘Osimhen bebeği’ ile sosyal medyada gündem olan Neslihan Demir’in hayali gerçek oldu.

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Şampiyonluk maçını tribünden takip eden Demir, karşılaşma sonrası Victor Osimhen’le bir araya geldi ve örgü bebeği futbolcuya verdi. Osimhen de Demir’e formasını hediye etti.

Takımının yanında





Sakatlığı nedeniyle sezonu erken kapatan GS’li futbolcu Mauro Icardi, Arjantin’den özel uçakla geldi, maçı sevgilisi China Suarez’le birlikte tribünden izledi.

Kızıyla kutladı





Mahsun Kırmızıgül, Galatasaray’ın 25’inci şampiyonluğunu kızı Lavin’le birlikte yaptığı paylaşımla kutladı: “5. yıldız takıldı.

Emeği geçenleri kutlarım.”

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Fanatik taraftar





Galatasaray tutkusuyla bilinen Pelin Öztekin, maçı arkadaşı İpek İnceoğulları ile izledi. Sahadan bol bol paylaşım yapan oyuncu, kutlamaya daha sonra arkadaşlarıyla devam etti.

Coşkuluyuz mutluyuz





Ailesiyle çıktığı tatilde maçı heyecanla takip eden Doğa Rutkay, mutluluğunu yayınladığı videolarla takipçileriyle de paylaştı: “Coşkuluyuz, mutluyuz. Tüm camiamıza teşekkür ediyorum.”

Emir’in maç heyecanı

Fanatik Galatasaraylı Ralf Tezman, tribündeki heyecana oğlu Emir’le birlikte ortak oldu.