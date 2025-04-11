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5 yıl evli kalmışlardı... Eski eşle baş başa yemek!

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#Ayşe Tolga#Marsel Eskinazi#Burcu Özberk
5 yıl evli kalmışlardı... Eski eşle baş başa yemek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 16:55

Oyuncu Ayşe Tolga, önceki akşam Etiler’deki bir mekânda eski eşi iş insanı Marsel Eskinazi ile bir araya geldi.

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2008 yılında evlenip 2013’te yollarını ayıran ve Can Yael adında bir kızları bulunan Tolga ile Eskinazi, samimi halleriyle dikkat çekti.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan ikili, mekândan aynı araçla ayrıldı. (Sayit DURMAZ)

5 yıl evli kalmışlardı... Eski eşle baş başa yemek

Londra stili

Burcu Özberk’in dil eğitimi için gittiği Londra’da ev aldığı iddia edilmişti. Oyuncu, sosyal medya hesabından da Londra sokaklarından fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Özberk, sokak stili ile hayranlarından birçok beğeni aldı.

5 yıl evli kalmışlardı... Eski eşle baş başa yemek

İlayda kaçtı

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Bir süredir ilişki yaşayan İlayda Alişan ve Oğulcan Engin önceki akşam Etiler’deki bir mekânda yemekteydi. Çift çıkışta “Lütfen daha sonra konuşalım, acelemiz var” diyerek soruları yanıtlamak istemedi.

5 yıl evli kalmışlardı... Eski eşle baş başa yemek

İlayda Alişan’a projeleriyle ilgili sorular yöneltildi. Oyuncu hızla sevgilisinin aracına binerken, Oğulcan Engin kahkaha attı: “Kaçtı o, bir dahakine sorarsınız!” (Sayit DURMAZ)

Nişantaşı’nda Mourinho sürprizi

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

5 yıl evli kalmışlardı... Eski eşle baş başa yemek

Portekizli teknik adam, Nişantaşı’nda ilgi odağı oldu. Sokakta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Mourinho, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. (Sayit DURMAZ)

 

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#Ayşe Tolga#Marsel Eskinazi#Burcu Özberk

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