5 yıl evli kalmışlardı... Eski eşle baş başa yemek!

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2008 yılında evlenip 2013’te yollarını ayıran ve Can Yael adında bir kızları bulunan Tolga ile Eskinazi, samimi halleriyle dikkat çekti.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan ikili, mekândan aynı araçla ayrıldı. (Sayit DURMAZ)

Londra stili

Burcu Özberk’in dil eğitimi için gittiği Londra’da ev aldığı iddia edilmişti. Oyuncu, sosyal medya hesabından da Londra sokaklarından fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Özberk, sokak stili ile hayranlarından birçok beğeni aldı.

İlayda kaçtı

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Bir süredir ilişki yaşayan İlayda Alişan ve Oğulcan Engin önceki akşam Etiler’deki bir mekânda yemekteydi. Çift çıkışta “Lütfen daha sonra konuşalım, acelemiz var” diyerek soruları yanıtlamak istemedi.

İlayda Alişan’a projeleriyle ilgili sorular yöneltildi. Oyuncu hızla sevgilisinin aracına binerken, Oğulcan Engin kahkaha attı: “Kaçtı o, bir dahakine sorarsınız!” (Sayit DURMAZ)

Nişantaşı’nda Mourinho sürprizi

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Portekizli teknik adam, Nişantaşı’nda ilgi odağı oldu. Sokakta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Mourinho, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. (Sayit DURMAZ)