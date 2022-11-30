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5 milyon dolarlık mal varlığı birbirlerine düşürdü... Evren Büyükburç'un kızları arasında sular durulmuyor

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#Erol Büyükburç#Evren Büyükburç#Esra Şimşek
5 milyon dolarlık mal varlığı birbirlerine düşürdü... Evren Büyükburçun kızları arasında sular durulmuyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 07:45

EROL Büyükburç’un 2015’teki vefatının ardından anneleri ayrı olan kızları Evren Büyükburç, Jeyan Büyükburç ve Özlem Derya Büyükburç yasal mirasçı olarak belirlendi.

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Büyükburç ise vasiyetinde tüm mirasını kızı Evren Büyükburç’a bıraktı ve kız kardeşler arasında miras kavgası çıktı.

Sanatçının kızı olduğu 2 yıl önce kesinleşen Esra Şimşek de mirastan pay alabilmek için üç üvey kardeşlere dava açtı. Davaya kız kardeşlerden Evren Büyükburç’tan yanıt geldi.

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Evren Büyükburç, Erol Büyükburç’tan kalan paraların akıbetiyle ilgili herhangi bilgisi olmadığını iddia etti. Büyükburç, babasının o tarihte Ute Eser ile evli olduğunu ve üvey annesinin babasıyla görüşmesine engel olduğunu öne sürdü.

Evren Büyükburç’un avukatı J. Işıl Bağatur, “Müvekkilin banka hesaplarıyla ilgili en ufak bir bilgisi mevcut değildir. Erol Büyükburç’a ait bankadaki para hiçbir zaman ölümü anında terekesinde mevcut bulunmamıştır. Dolayısıyla da diğer davalılar tarafından paylaşılmamıştır” dedi. 

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5 milyon dolarlık mal varlığı birbirlerine düşürdü... Evren Büyükburçun kızları arasında sular durulmuyor

Erol Büyükburç, mirasını Evren Büyükburç’a bıraktı.

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#Erol Büyükburç#Evren Büyükburç#Esra Şimşek

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