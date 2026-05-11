5 kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil'den evlilik sinyali!

'EVLİLİĞİ DEMEK Kİ BECEREMİYORUM'



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Ali Erbil, eski eşiyle artık birbirleri hakkında konuşmama kararı aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:



“İyi de oldu kötü de oldu, geçti gitti. Ben evliliği demek ki beceremiyorum, beş kez denedim ama bir daha da deneyebilirim.” açıklamasıyla dikkat çeken Erbil, bekârlık sürecine alışmaya çalıştığını da dile getirdi.

Ünlü şovmen, esprili bir dille yaptığı açıklamada, “Hiç yabancı olduğum bir durum değil. En çok nafaka veren isimlerden biri miyim? 30 senedir veriyorum, daha ne vereyim?” dedi.

Mehmet Ali Erbil torunu Elisa ve kızı Sezin Erbil

7 AYDA BİTTİ



Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, 28 Ağustos 2025 tarihinde Sarıyer’de düzenlenen nikâh töreniyle dünyaevine girmişti. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi. İkili, 25 Şubat 2026’da Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.



Boşanmanın ardından konuşan Erbil, yaşananlarda hatanın büyük bölümünün kendisinden kaynaklandığını belirterek, “Yüzde 99 hata benden kaynaklıydı” sözleriyle gündem olmuştu.