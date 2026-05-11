5 kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil'den evlilik sinyali!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 11:07

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, katıldığı gala gecesinde özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Kısa süre önce yollarını ayırdığı eski eşi Gülseren Ceylan hakkında konuşan Erbil, evlilik konusunda istediği başarıyı yakalayamadığını söyledi. Daha önce beş kez nikâh masasına oturan ünlü isim, yeniden evlenme ihtimaline ise kapıyı kapatmadı.

'EVLİLİĞİ DEMEK Kİ BECEREMİYORUM'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Ali Erbil, eski eşiyle artık birbirleri hakkında konuşmama kararı aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İyi de oldu kötü de oldu, geçti gitti. Ben evliliği demek ki beceremiyorum, beş kez denedim ama bir daha da deneyebilirim.” açıklamasıyla dikkat çeken Erbil, bekârlık sürecine alışmaya çalıştığını da dile getirdi.

Ünlü şovmen, esprili bir dille yaptığı açıklamada, “Hiç yabancı olduğum bir durum değil. En çok nafaka veren isimlerden biri miyim? 30 senedir veriyorum, daha ne vereyim?” dedi.

7 AYDA BİTTİ

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, 28 Ağustos 2025 tarihinde Sarıyer’de düzenlenen nikâh töreniyle dünyaevine girmişti. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi. İkili, 25 Şubat 2026’da Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Boşanmanın ardından konuşan Erbil, yaşananlarda hatanın büyük bölümünün kendisinden kaynaklandığını belirterek, “Yüzde 99 hata benden kaynaklıydı” sözleriyle gündem olmuştu.

CEYLAN'A NAFAKA VERMEDİ

Gülseren Ceylan ile anlaşmalı boşanan Mehmet Ali Erbil’in evlilik süresince Ceylan’a hediye ettiği otomobil ile düğünde takılan takıları eski eşine bıraktı. Tarafların mal varlığı konusunda ise birbirlerinden herhangi bir talepleri olmadı.

