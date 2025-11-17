5 aylık hamile Begüm Öner: Hayatımın en huzurlu dönemindeyim

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 08:48

Begüm Öner, Mothers Life dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

5 aylık hamile olan Öner, “Ruhsal olarak hayatımın en iyi hissettiğim dönemindeyim. İçimde bir insan büyüyor, inanılmaz huzurlu hissettiren bir duygu. Çevremdeki insanlar ‘Gördüğüm en sakin hamilesin’ diyor. Sanırım bu hissettiğim huzurdan kaynaklı” açıklamasını yaptı.

Oyuncu, “Bu dönemde kendinizi en çok neyin dönüştürdüğünü hissediyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hamilelik döneminde kadınların ekstra hassaslaştığından bahsedilir hep ama ben kendimi aksine daha güçlü hissediyorum.”

Öner, eşi Ceyhun Fersoy ile bebeklerinin gelişine nasıl hazırlandıklarını ise şöyle anlattı: “Ceyhun videolar izliyor. Benden çok daha hakim konuya. Nasıl emzireceğimi, nasıl gaz çıkaracağımı söylüyor. Sadece anne olmaya hazırlanmıyorum, tamamen akışta teslim olmuş durumdayım. Ön yargısız bir şekilde her şeyi yaşayarak tecrübe etmek istiyorum.”

