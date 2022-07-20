‘49’ gerçek bir hikâyeyi anlatacak

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İsmail Hacıoğlu “Oğuz” karakterine hayat verirken, Hande Doğandemir “Sahra” rolüyle yer alacak. Filmde rol alan diğer isimler ise Kerem Alışık, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin ve Doğukan Polat. Çekimleri Hatay’da gerçekleştirilen yapımın aksiyon sahneleri dikkat çekiyor.

Gerçek bir hikâyeden esinlenen film, Türkiye Musul Başkonsolosluğu çalışanı 49 kişinin DEAŞ tarafından rehin alınması ve sonrasında kurtarılmasını anlatacak.

Aksiyon türündeki filmin sözü ise “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” Sinan Tuzcu, çekimlerden karelerini sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu yazdı: “Keyifle izlenecek, çok iyi bir film geliyor.”

İsmail Hacıoğlu, filmde “Oğuz” karakterini canlandırıyor.