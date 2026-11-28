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Mustafa Keser'in 3,5 yıldır kanserle mücadele eden eşi Nilüfer Keser, önceki gün hayatını kaybetmişti. Nilüfer Keser bugün Hasdal Çamlıvadi Cmii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı..

Eşinin acısı ile sarsılan Mustafa Keser, çocukları ile birlikte cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

48 yıllık eşine veda etmenin acısını yaşayan Keser, “50 yıllık arkadaşımı kaybettim. Bunu anlatmak mümkün değil. Yarım asır bir ömrü beraber geçirdik, iyi geçirdik. Yalnız sırayı bozdu bana yanlış yaptı. Benden önce gitmemeliydi. Böyle konuşmamıştı. Yüce Allah böyle buyurdu. Son 3,5 senedir kanser tedavisi görüyorduk. Son bir aydır hastanedeydik. Tesellimiz odur ki acı çekmeden vefat etti. Hakkımız helal olsun. O da muhakkak hakkını bana helal ederdi. Helalleşemediğim için üzüldüm” diye konuştu.

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Nilüfer Keser’in oyuncu arkadaşı Mihriban Er, gözyaşlarını tutamadı. Keser’in yanında vefat ettiğini söyleyen Er, “Benim ailemdi 25 senedir. Hastanede beraberdik, ben onun yanındayken vefat etti. Acım büyük” dedi.

Cenazeye katılanlar arasında Nuri Alço da yer aldı.

Nilüfer Keser’in cenazesi Hasdal Aile Kabristanlığı’na defnedildi.