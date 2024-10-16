Erden Alkan ile Annika Björnson 45 yıl sonra kavuştu

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USTA oyuncu Erden Alkan’ın filmleri aratmayacak aşk hikâyesi ortaya çıktı. Uzun yıllardır Almanya’da yaşamını sürdüren Alkan, 45 yıl sonra İsveçli nişanlısı Annika Björnson nasıl kavuştuğunu anlattı. Almanya’ya lisan öğrenmeye giden Erden Alkan, orada tanıştığı Annika Björnson ile 1967 yılında nişanlandı. İsveç’te psikoloji eğitimi gören Annika Björnsön, Erden Alkan’ın peşinden Türkiye’ye geldi. Ancak 1971 yılında ünlü aktör, sevgilisini eğitimini tamamlaması için ülkesine gönderdi. İkilinin yolları 5 yıl sonra 1972’de ayrıldı.

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Alkan daha sonra Almanya’da 1977 yılında evlendi ve eşi 2004 yılında vefat etti. O günden sonra hiç unutamadığı İsveçli nişanlısını bulmak için arayışa giren sanatçı, sosyal medya hesabından Annika’nın akrabasıyla iletişime geçti. Büyük uğraşlar sonucu eski nişanlısına kavuşan Alkan, 2017 yılında yeniden buluştuklarını söyledi: “Ben onu hiç unutmadım ve telefonla arayarak sesini duydum. O da 2012 yılında İsveçli yazar olan eşini kaybetmiş. Sonra buluştuk. Buluştuğumuzda ilk günkü gibi bakışları vardı. O gözler o neşeli hallerinden bir şey kaybetmemiş. 2018 yılında nikâh masasına oturduk.”

Sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü: “Annika çok iyi bir insandı. Tüm hata bendeydi. Hiçbir şey yokken neden nişanı bitirdiğimi ben de anlamadım. Yıllarca vicdan yaptım ve sonunda buldum, evlendik. Çok mutluyuz. Tek amacım bu aşkımızı anlatacak bir sinema filmi yapmak. Bunun için de çalışmalar yapıyorum” diye konuştu.

ÜLKESİNE GÖNDERDİ

Erden Alkan ve İsveçli Annika Björnson’ın aşkı 12 Kasım 1971 yılında Hürriyet gazetesine haber olmuştu. “Önce tahsil dedi, İsveçli nişanlısını yurduna gönderdi” başlığıyla yayımlanan haberde şu ifadeler yer aldı: “Sinema oyuncusu Erden Alkan evlenmek için İstanbul’a gelen ve bu sırada birçok film teklifi alan İsveçli güzel Annika, psikoloji öğrenimini tamamlamak için büyük aşkını şimdilik bağrına gömerek Stockholm’a uçtu. İstanbul’da kalmayı arzu ederken Erden Alkan’ın ısrarla öğrenimi tamamlamasını istediği Annika nemli gözlerle İstanbul’dan ayrılırken en geç 1 yıl sonra buraya yerleşeceğini bildirdi.”