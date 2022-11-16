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44 günlük evlilik bitiyor mu? Merve Boluğur ile Mert Aydın arasında neler oluyor?

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#Merve Boluğur#Mert Aydın#Merve Boluğur Aydın
44 günlük evlilik bitiyor mu Merve Boluğur ile Mert Aydın arasında neler oluyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 12:44

Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de bir süre aşk yaşadığı DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin, 44 günlük evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi.

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Instagram sayfasında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, verdiği cevaplarla kafaları karıştırdı.

Ünlü oyuncu "En çok ders çıkardığın olay?" sorusuna "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler çoğu... Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım" yanıtını verdi.

 Merve Boluğur'un son zamanlardaki paylaşımlarında eşine yer vermemesi ve alyansını çıkarması iddiaları güçlendirdi.

44 günlük evlilik bitiyor mu Merve Boluğur ile Mert Aydın arasında neler oluyor

Taraflardan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

NİKAHTA SOĞUK RÜZGARLAR

Fuat Paşa Yalısı’nda kıyılan nikahta Merve Boluğur’un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş, Mert Aydın’ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yaptı.

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Çiftin nikâhını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. Modacı Tolga Çam’ın imzasını taşıyan iki gelinlik giyen Merve Boluğur, düğün öncesi sosyal medya hesabında adına ‘Aydın’ soyadını da ekledi. Oyuncu, eşiyle fotoğrafını da “Kocam dedim dedim oldun. Seni çok seviyorum” notuyla paylaştı.

44 günlük evlilik bitiyor mu Merve Boluğur ile Mert Aydın arasında neler oluyor

Merve Boluğur ve Dj Mert Aydın'ın nikahı kıyılırken Aydın'ın arkadaşlarından bir sürpriz geldi.

İmzalar atılmadan önce Müslüm Gürses'in 'Olmadı Yar' şarkısının 'Son pişmanlık neye yarar' bölümü çalındı. Boluğur, gülerek 'ne alaka' sözleriyle sitem etti.

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10 TAM ALTIN TAKTI

Merve Boluğur'un nikah şahitliğini yapan Aslı Hünel, geline 10 tam altın taktı. Takının toplam değeri 65 bin TL'yi bulduğu öğrenildi.

44 günlük evlilik bitiyor mu Merve Boluğur ile Mert Aydın arasında neler oluyor

Düğüne katılanlar arasında Mert Öcal ve Sude Burcu da vardı. 

44 günlük evlilik bitiyor mu Merve Boluğur ile Mert Aydın arasında neler oluyor


Oyuncu Saruhan Hünel törene sevgilisi Rabia Öztürk ile katıldı

44 günlük evlilik bitiyor mu Merve Boluğur ile Mert Aydın arasında neler oluyor

 

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#Merve Boluğur#Mert Aydın#Merve Boluğur Aydın

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