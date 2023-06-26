42 sene el ele

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Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Şebnem Çapa ve Celal Çapa evliliklerinin 42'nci yılını kutladı. Şebnem Çapa, gençlik fotoğraflarını paylaşıp altına şu notu yazdı:

“Dile kolay gelmese de aslında çok kolay. Özveri, sevgi, saygı, dostluk, arkadaşlık, tolerans ve 42 sene. Evet bugün 24 Haziran 2023; ne mutlu bize beraber bu hayatı paylaşmışız. Beraber büyüyerek, her şeyin keyfine beraber vararak bu günlere gelmişiz. Daha nice güzel paylaşımlarımıza; sağlıkla eksilmeden çoğalarak. Teşekkürler canım kocama ve tabii ki hayata. 24 Haziran 1981’den bu kare de...”

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Sedef İybar, Demet Akbağ ve Tilda Tezman'la buluşan Şebnem Çapa , arkadaşlarıyla fotoğraflarını da paylaştı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

SEFO'NUN YAZ İMAJI

Sefo, hafta sonu Çeşme’deki İmi Beach’te konser verdi. Ünlü rap’çi, konsere yeni imajıyla damga vurdu.

Sevilen şarkılarını seslendiren Sefo, duygusal eserlerini okumadan önce dinleyicilerine takıldı: “Kimse ağlamasın!” (Deniz BOY)

TELEFON UÇAK MODUNDA

Birce Akalay, Bodrum tatiline mola verip yakın bir arkadaşının özel gününde yanında olmak için İstanbul’a döndü.

Önceki gece Asmalımescit Corridor’da görüntülenen oyuncu, yaz boyunca sadece dinlenmek istediğini söyledi: “Bu sezon çok çalıştım. Eğlenmeyi ve tatili hak ettim. Daha önümde bir sürü proje var. Telefonlarım susmuyor, arayan arayana. Telefonu uçak moduna aldım, şimdi tatil zamanı.” (Sayit DURMAZ)

İYİ EŞ ÖMRÜ UZATIR

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Veda Mektubu”nda ‘Ziya’ karakterini canlandıran Selim Bayraktar, eşi Emel Karaköse ile önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Bir restoran çıkışı objektife poz veren çift ayaküstü soruları yanıtladı.

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Geçtiğimiz ay Emel Karaköse ile hayatını birleştiren Bayraktar, iyi eş seçilmesi halinde evliliğin ömrü uzattığını söyleyip “Evlilik güzel şey, iyi gidiyor. Sevdiğini bulursan, seni anlayan, senin de onu anlayabildiğin bir insanla berabersen ömrün uzar. İmzadan sonra hayatında bir şey değişmiyor, geçen de onu konuşuyorduk. Biz aynıyız, değişmedik” dedi. Karaköse ise “Ruhlarımız birbirini buldu. O uyumu yakalamış ve içinde akıyorduk ama evlilik yaparak dostlarımızla kutlamış olduk” diye konuştu.

(Behlül AYDIN)

EDİS'E ÖZEL

Edis, Kıbrıs’ta düzenlenen Les Music Festival kapsamında konser verdi.

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Denizin üstüne kurulmuş sahneye zodyak botla gelen şarkıcıya şovunda dansçıları da eşlik etti. Kendisi için özel olarak tasarlanan kırmızı bir kostümle sevenlerinin karşısına çıkan Edis, 2 saat boyunca hit şarkılarını seslendirdi.

BİKİNİLİ POZU KENDİM VERİYORUM

Defne Samyeli önceki akşam Kıbrıs'taki Merit Park Letafet’te sahne aldı. Altın renkli derin yırtmaçlı transparan bir elbise giyen Samyeli, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Samyeli, “Bikinili poz vermemek için özel bi çabam yok. Zaten mayoyu sahnede bile giyiyorum, bikinili pozu kendim veriyorum. Kimsenin çekmesine gerek yok” dedi. Ünlü isim, sahne öncesi spor yapmaya gayret ettiğini söyledi: “Yıllardır spor yapıyorum, istediğim her şeyi yiyorum. Şerbetli tatlılara zaafım var. Kendim sadece çikolatalı kek yapmayı biliyorum. İyi ki fazlasını yapamıyorum, yoksa spor da fayda etmezdi.”

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BAYRAMDA BODRUM'DA

Soner Olgun, eşi Özlem Olgun ile Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Köpeklerini gezdirmek için dışarı çıktığını belirten çift, Kurban Bayramı planından bahsetti. Soner Olgun, “Bayramda Bodrum’da sahne alacağım” diye konuştu.

(Behlül AYDIN)

TATİL ALIŞVERİŞİ

Ebru Özkan önceki gün Nişantaşı City’s’de objektife takıldı.

Meslektaşı Ertan Saban ile evli olan oyuncu, kızı Biricik için alışverişe çıktığını söyledi. Yakın zamanda tatile gideceklerini belirten Özkan, “Tatil için alışverişe çıktım” dedi. (Behlül AYDIN)

BUDAPEŞTE ŞEREFİNE

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Demet Özdemir, Yunanistan tatilinin ardından Budapeşte’ye gitti.

Şehri keşfe çıkan ünlü oyuncu fotoğraflarını sosyal medya hesabından İngilizce “Budapeşte’nin şerefine” notuyla paylaştı.