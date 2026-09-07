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4 reklamdan 200 milyon

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#Seda Sayan#Dijital Platformlar#Reklam Anlaşmaları
4 reklamdan 200 milyon
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 07:39

Son dönemde ‘Bacıların Bacısı’ programıyla adından söz ettiren Seda Sayan, dört farklı markayla reklam anlaşması imzaladı. Her anlaşmanın 50 milyon lira olduğu öğrenildi. Sanatçı, toplamda 200 milyon liralık kazanç elde etti.

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SAHNELERİN ve ekranın sevilen isimlerinden Seda Sayan, reklam dünyasında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sanatçının dört farklı markayla yıllık reklam anlaşmasına imza attığı öğrenildi.

Her bir anlaşmanın 50 milyon lira değerinde olduğu belirtilirken, Sayan’ın bu işlerden toplam 200 milyon lira kazanacağı konuşuluyor.

Dijital eğitim platformu ÜçDörtBeş All Star için kamera karşısına geçtiği reklam filmi yayınlanan sanatçı, diğer üç markanın tanıtımıyla da ekranda olacak.

TELEVİZYON TEKLİFLERİNİ BEKLETİYOR

Öte yandan YouTube kanalında yayınlanan ‘Bacıların Bacısı’ isimli programıyla kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşen Seda Sayan, bu başarısının ardından dijital platformlardaki üretimlerini artırma kararı aldı.

Sayan’ın kendisine gelen televizyon projelerini şimdilik askıya aldığı öğrenildi. Uzun yıllar televizyon programlarıyla izleyici karşısına çıkan Sayan’ın bu kez rotasını dijital dünyaya çevirmesi dikkat çekti.

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Sanatçı, yeni dönemde daha özgür bir yayın alanı sunan dijital platformlarda projeler üretmeye devam edecek.

BİR PROGRAM DAHA GELİYOR

 

Seda Sayan’ın YouTube için yeni bir program hazırlığında olduğu da öğrenildi. ‘Bacıların Bacısı’nın ardından dijitalde bir projeye daha imza atmaya hazırlanan sanatçının yeni programının detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Böylece Sayan, hem reklam anlaşmaları hem de dijital projeleriyle yoğun bir çalışma dönemine girmiş olacak.

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#Seda Sayan#Dijital Platformlar#Reklam Anlaşmaları

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