4 kişilik kutlama

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Kural#Pelin Akil#Sinem Kobal
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 08:57

Kural Ailesi yeni yılı dört kişi karşıladı.

 Ahmet Kural ile eşi Çağla Gizem Kural, 1.5 yaşındaki oğulları Kemal ve geçen eylülde dünyaya gelen bebekleri Demir’le mutluluk pozları verdi.

Ayrılsak da beraberiz

 2025’te boşanma haberleriyle gündemde olan Pelin Akil ve Anıl Altan yeni yılı birlikte kutladı. İkiz kızları ve arkadaşlarıyla beraber keyifli bir akşam geçiren iki ünlü isim, eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarında da paylaştı.

Film gecesi

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti, yılbaşı gecesi kızları Lalin ve Leyla ile evde sinema keyfi yaptı.

Nazar değmesin

Neslihan Atagül-Kadir Doğulu yeni yılı oğulları Aziz’le karşıladı. Atagül minik bebeğinin yüzünü yine göstermedi.

Teşekkürler 2025

 Tolga Sarıtaş, eşi Zeynep Mayruk ve minik bebeği Ali’yle verdiği yılbaşı pozlarını “2025 teşekkür ederim” notuyla paylaştı.

Yılın ilk karı

Yılbaşında aile fotoğraflarını paylaşan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, yılın ilk gününde de karlı havanın tadını Beykoz’daki evlerinin bahçesinde oğulları Fikret Hakan’la beraber çıkardı.

