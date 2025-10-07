35. yaşa sürpriz kutlama!

Güncelleme Tarihi:
Birand Tunca için düzenlenen doğum günü partisine Demet Özdemir, Burak Deniz ve Turgut Tunçalp gibi yakın dostları katıldı.
Mekânda buluşacağımızdan haberi vardı ama sürprizden habersizdi. Güzel bir kutlama oldu, çok eğlendik. İyi ki doğmuş canım arkadaşım” dedi.
KIYMETLİ DOSTLUKLARA HER ZAMAN VAKİT VAR
Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”da başrol oynayan Demet Özdemir, setten çıkıp kutlamaya geldiğini belirterek “Kıymetli dostluklara her zaman vakit vardır. Ben paydos edip geldim buraya. Birand için önemli bir gün. Benim için çok değerli. Boş vakitlerimizi doğru değerlendirip sık sık bir araya gelmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
“Eşref Rüya” için “Benim için yeni sezon biraz riskliydi. Ne olacağını bilmediğim bir dönemdi ama çok güzel geri dönüşler aldım, çok mutluyum” diyen Özdemir, dizideki şarkıcılık performanslarına da değindi:
“Galiba çok hırslanmadığınız zaman her şey daha pozitif ilerliyor. Böyle bir iddiam yoktu ama güzel takdir aldı, ne mutlu bana.”
Mekâna girerken görüntülenen Burak Deniz ve Turgut Tunçalp, “ATM’den para çektik, hesap ödeyeceğiz” diye espri yaptı. Burak Deniz aşk sorularını “Lise aşkımı da soracak mısınız arkadaşlar?” diyerek yanıtsız bıraktı.