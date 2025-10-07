35. yaşa sürpriz kutlama!

Haberin Devamı

Birand Tunca için düzenlenen doğum günü partisine Demet Özdemir, Burak Deniz ve Turgut Tunçalp gibi yakın dostları katıldı.

Birand Tunca mekân çıkışı “Yeni yaşınızdan ne dilediniz?” sorusuna “Arkadaşlarım benim hakkımda ne diliyorsa Allah onlara on katını nasip etsin. Benim dileğim çevremdeki insanların mutlu olması. Onlar mutlu oldukça ben de en az onlar kadar mutlu olurum” yanıtını verdi. Gecede yakın arkadaşını yalnız bırakmayan Demet Özdemir de “Birand’ın kutlamadan haberi yoktu.

Mekânda buluşacağımızdan haberi vardı ama sürprizden habersizdi. Güzel bir kutlama oldu, çok eğlendik. İyi ki doğmuş canım arkadaşım” dedi.

KIYMETLİ DOSTLUKLARA HER ZAMAN VAKİT VAR

Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”da başrol oynayan Demet Özdemir, setten çıkıp kutlamaya geldiğini belirterek “Kıymetli dostluklara her zaman vakit vardır. Ben paydos edip geldim buraya. Birand için önemli bir gün. Benim için çok değerli. Boş vakitlerimizi doğru değerlendirip sık sık bir araya gelmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Eşref Rüya” için “Benim için yeni sezon biraz riskliydi. Ne olacağını bilmediğim bir dönemdi ama çok güzel geri dönüşler aldım, çok mutluyum” diyen Özdemir, dizideki şarkıcılık performanslarına da değindi:

“Galiba çok hırslanmadığınız zaman her şey daha pozitif ilerliyor. Böyle bir iddiam yoktu ama güzel takdir aldı, ne mutlu bana.”

Birand Tunca da arkadaşına övgüler yağdırdı: “Demet’in performansına ayrı tırnak açalım bence. Arkadaşım olduğu için söylemiyorum, gerçekten çok göz dolduran bir performansı var. Onun bu süreçteki emeğine şahit oldum. Harika bir oyunculuk sergiliyor.”

Mekâna girerken görüntülenen Burak Deniz ve Turgut Tunçalp, “ATM’den para çektik, hesap ödeyeceğiz” diye espri yaptı. Burak Deniz aşk sorularını “Lise aşkımı da soracak mısınız arkadaşlar?” diyerek yanıtsız bıraktı.