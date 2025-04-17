'34’den 38 bedene çıktım, bikini ile görüşmeyelim'

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Varol, “34’den 38 bedene çıktım. Şimdi yavaş yavaş 36’ya iniyorum. Bir ara saldım, bilerek yemek yedim. O zaman öyle mutluydum, yemek istiyordum ve yedim. Herkes zayıf olacak diye bir şey yok” dedi.

Oyuncu, “Yaz başında görüşelim” diyen muhabirlere “Bikini ile görüşmeyelim” diyerek güldü. (Deniz BOY)

Dubai’de ilgi odağı

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’yle birlikte tatil için Dubai’ye gitti.

Gittiği her yerde ilgi odağı olan Kıvanç Tatlıtuğ’u görenler, fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Etrafını saran hayranlarıyla tek tek poz veren Tatlıtuğ’un o anları sosyal medyada da paylaşıldı.

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Aşkın dili yok

Tatil için Mısır’a giden Çiğdem Batur, keyifli anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Sahilde ata da binen ünlü oyuncu, fotoğraflarını İngilizce “Aşkın dili yoktur” mesajıyla yayınladı.

İkiz gibi

“Amadeus” oyununda birlikte rol alan Selçuk Yöntem ve Dilan Çiçek Deniz aynı şapkayla poz verdi. Deniz, eğlenceli karelerini sosyal medya hesabında “Twinning” (İkiz gibiyiz) notuyla paylaştı.

İlişkim hakkında konuşmuyorum

Babası Uğur Saraçoğlu’nu görmeye Washington’a giden Afra Saraçoğlu, İstanbul’a önceki gün döndü. Havalimanında görüntülenen oyuncu, “Çok yorgunum. Uçakta 10 saat uyudum, yeni uyandım” dedi. Saraçoğlu, gündeminde yeni bir proje olup olmadığı sorusuna “Teklifler var, değerlendiriyorum” yanıtını verdi.

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Oynadığı reklamdan 35 milyon lira aldığı iddiası hakkında konuşmak istemeyen ünlü oyuncu, Mert Ramazan Demir’le ilişkisiyle ilgili sorular karşısında da sessiz kaldı: “Ben hiçbir zaman ilişki konuşmuyorum.” (Sayit DURMAZ)