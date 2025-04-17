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'34’den 38 bedene çıktım, bikini ile görüşmeyelim'

Güncelleme Tarihi:

#Buse Varol#Alişan#Kıvanç Tatlıtuğ
34’den 38 bedene çıktım, bikini ile görüşmeyelim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 08:33

Buse Varol önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Varol, “34’den 38 bedene çıktım. Şimdi yavaş yavaş 36’ya iniyorum. Bir ara saldım, bilerek yemek yedim. O zaman öyle mutluydum, yemek istiyordum ve yedim. Herkes zayıf olacak diye bir şey yok” dedi.

Oyuncu, “Yaz başında görüşelim” diyen muhabirlere “Bikini ile görüşmeyelim” diyerek güldü. (Deniz BOY)

34’den 38 bedene çıktım, bikini ile görüşmeyelim

Dubai’de ilgi odağı

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’yle birlikte tatil için Dubai’ye gitti.

Gittiği her yerde ilgi odağı olan Kıvanç Tatlıtuğ’u görenler, fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Etrafını saran hayranlarıyla tek tek poz veren Tatlıtuğ’un o anları sosyal medyada da paylaşıldı.

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34’den 38 bedene çıktım, bikini ile görüşmeyelim

Aşkın dili yok

Tatil için Mısır’a giden Çiğdem Batur, keyifli anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Sahilde ata da binen ünlü oyuncu, fotoğraflarını İngilizce “Aşkın dili yoktur” mesajıyla yayınladı.

34’den 38 bedene çıktım, bikini ile görüşmeyelim

İkiz gibi

“Amadeus” oyununda birlikte rol alan Selçuk Yöntem ve Dilan Çiçek Deniz aynı şapkayla poz verdi. Deniz, eğlenceli karelerini sosyal medya hesabında “Twinning” (İkiz gibiyiz) notuyla paylaştı.

34’den 38 bedene çıktım, bikini ile görüşmeyelim

İlişkim hakkında konuşmuyorum

Babası Uğur Saraçoğlu’nu görmeye Washington’a giden Afra Saraçoğlu, İstanbul’a önceki gün döndü. Havalimanında görüntülenen oyuncu, “Çok yorgunum. Uçakta 10 saat uyudum, yeni uyandım” dedi. Saraçoğlu, gündeminde yeni bir proje olup olmadığı sorusuna “Teklifler var, değerlendiriyorum” yanıtını verdi.

34’den 38 bedene çıktım, bikini ile görüşmeyelim

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Oynadığı reklamdan 35 milyon lira aldığı iddiası hakkında konuşmak istemeyen ünlü oyuncu, Mert Ramazan Demir’le ilişkisiyle ilgili sorular karşısında da sessiz kaldı: “Ben hiçbir zaman ilişki konuşmuyorum.” (Sayit DURMAZ)

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#Buse Varol#Alişan#Kıvanç Tatlıtuğ

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