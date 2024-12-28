31 yıl sonra yeniden sahnede... Yılmaz Erdoğan: Erkekler izlesin

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YILMAZ Erdoğan’ın kaleme aldığı, ilk kez 1993 yılında sahnelenen ve o dönem rekor düzeyde seyirci sayısına ulaşan “Kadınlık Bizde Kalsın” oyunu, 31 yıl sonra tiyatro sahnesine döndü. Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in isteği üzerine Yılmaz Erdoğan’ın revize ettiği oyun, güncellenmiş haliyle sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Geçmişte olduğu gibi oyunda yine başrolü üstlenen Yasemin Yalçın, projeyi yeniden sahnelediği için mutluluk duyduğunu belirterek “Çok özlediğim ve hep tekrar oynamayı düşündüğüm bir oyundu. Yılmaz da çok yoğun bir çalışma içerisinde olmasına rağmen bizi kırmadı” dedi.



SORUNLARA MİZAHİ BAKIŞ



Sanatçı, “Kadınlık Bizde Kalsın”ın toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve kadın-erkek ilişkileriyle ilgili önemli mesajlar verdiğini dile getirdi: “Oyunumuzu kadınlar da erkekler de izlemeli ama erkeklere biraz daha büyük bir ayna tuttuğumuz bir oyun bu. Günümüz erkekleri, o yıllara oranla daha büyük bir erozyona uğradı; çabuk para, çabuk ilişki ve paraya dayanan bir özgüvenle elde edilmiş baskı yüzünden. Kadınlar da 80’li yıllara oranla aynı erozyon içinde. En korkuncu, ya elindekini kaybetme korkusuyla ya da paralı birini bulma endişesi içinde estetik salonlarını işgal ediyorlar. Günümüz sorunlarını mizahi bir bakışla ele alırken, seyirciye kadın-erkek ilişkisinin nereye gittiğini ve nasıl olması gerektiğini anlatıyoruz.”

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“Kadınlık Bizde Kalsın”ın yönetmenliğini üstlenen Özer Aslan da oyun hakkında şunları söyledi: “Bunca kadın cinayetinin yaşandığı bir dünyada çok hassas bir çizgi kadın meselesi üzerine mizah yapmak. Burada bizi rahatlatan, Yılmaz Erdoğan gibi usta bir yazarla çalışmak oldu. 90’lı yıllardan bu yana Türkiye’de ve dünyada kadın hakları anlamında çok yol aldık. Yılmaz Hoca bu konuda hassas olduğundan yeniden yazdı oyunu.” Aslan, “Oyunu kimler izlemeli?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Toplumsal cinsiyet meselesi yalnızca kadınları ilgilendirmiyor. Kadınların özgür ve mutlu olamadığı hiçbir coğrafyada erkekler mutlu olamıyor. Özellikle erkeklerin izlemesi gerek.”

Komedinin gücü



“Kadınlık Bizde Kalsın” oyununun metnini yeniden kaleme alan Yılmaz Erdoğan, “Talep, Yasemin ve İlyas’tan geldi. Benim için de oyunu yenilemek, eskiyen parçaları çıkarıp, güncel bölümler yazıp, oyunu son model hale getirmek için bir fırsat oldu. Üçte ikisine yakın bölümü yeniden yazdım. Eski, güzel bir binada geniş kapsamlı bir tadilat yapmak gibi oldu aslında” dedi. Erdoğan, sorunları çözmenin en etkili yollarından birinin mizah olduğunu dile getirdi: “Eşitsizlik, şiddet ve kadının üstünde oluşturulan diğer baskılar üzerine etkili bir şekilde gitmenin en güzel yolu; komedi. Çoğu kişi küfürden etkilenmez ama alay edilmek zoruna gider. Bunun nedeni, yaptığı ahmaklığın ya da alçaklığın üst perdeden yüzüne vurulup, sadece zalim değil, aynı zamanda aptal olduğunun da hatırlatılmasıdır. Yergiyi yapan tarafın özgüvenli yapısının da altını çizer.”