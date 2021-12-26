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300 şişe şampanya açtırdılar!

#Ebru Yaşar#Burak Bulut#Kurtuluş Kuş
300 şişe şampanya açtırdılar

Ebru Yaşar, önceki akşam Maslak 1453’teki Yeni Gazino’da sahne aldı. Yoğun ilginin yaşandığı gecede şarkıcı, sahne performansı ve repertuarıyla beğeni topladı.

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Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile düet yaptığı yeni şarkısı “İçime Ata Ata”yı sahnede ilk kez seslendiren Yaşar’a, hayranları 300 şişe şampanya gönderdi. Şarkının dijital platformlarda bir numara olması ve iki haftada YouTube’de 25 milyonu geçmesiyle ilgili olarak konuşan Yaşar, “Çok mutluyuz. Sevileceğini, etki yapacağını biliyorduk. Ama dünya listelerine girecek kadar, bu kadar büyük ölçüde oldu. Demek ki insanlar içine ne kadar çok şey atmış! Hep beraber ‘İçime Ata Ata’yı söyleyerek, içimizi döktük. Öyle bir şarkı oldu. Biz şarkılarımızla ruhlara dokunmaya çalışıyoruz” dedi.

300 şişe şampanya açtırdılar

ÖDÜLLERE YENİLERİ EKLENDİ

Daha önce ödüllerini koymak için bir ev yaptırdığını söyleyen sanatçı, 2021’de birçok yeni ödüller aldığı da hatırlatılarak, “bunları alabilecek yeni bir alan düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Valla normal daire ayarlamıştık, villaya geçeceğiz” diyerek espri yaptı.

 

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#Ebru Yaşar#Burak Bulut#Kurtuluş Kuş

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