300 milyon dolarlık miras mezar yerlerini sattırdı

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Adliyesi’nde görülen duruşmada mahkeme davayı, Turgut Gençal’ın eşi olan Gülüzar Gençal ve tüm şahitlerin dinlenmesi için aralık ayına erteledi.

Davalar sonuçlanana kadar 300 milyon dolar civarındaki mirasın paylaşımının mümkün olmadığını söyleyen Turgut Gençal’ın oğlu Abdullah Gençal, miras payı karşılığı aile bireylerinin kendisine sunduğu teklifi de kabul etmediğini belirtti.



6 KARDEŞ BİRBİRİNE DÜŞMAN OLDU



Abdullah Gençal, babalarının Karacaahmet Mezarlığı’nda aldığı mezar yerlerini diğer kardeşleri ile birlikte maddi imkansızlıklar nedeniyle acil ihtiyaç duyulduğu için kuzenine sattıklarını da söyledi:

“Davalar yüzünden maddi ve manevi sıkıntılar çekiyoruz. Bu maddi sıkıntı öylesine bir seviyeye vardı ki 6 kardeş olarak Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan mezar yerlerini kişi başı 500 bin TL bedel karşılığında satmak zorunda kaldık.”



Gençal, davalar sürecinde 6 kardeşin birbirine adeta düşman olduğunu da açıkladı.



