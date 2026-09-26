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300 milyon dolarlık miras mezar yerlerini sattırdı

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#Turgut Gençal#Karacaahmet Mezarlığı#Miras Kavgası
300 milyon dolarlık miras mezar yerlerini sattırdı
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 08:29

HUZUR Giyim Mağazaları, Güven Gayrimenkul, Güven Asa Zeytinyağları’nın sahibi Turgut Gençal’ın 2025’te vefatı sonrası 6 çocuğun miras kavgası birden fazla karşılıklı davalarla mahkemeye taşındı.

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Son olarak Beykoz 
Adliyesi’nde görülen duruşmada mahkeme davayı, Turgut Gençal’ın eşi olan Gülüzar Gençal ve tüm şahitlerin dinlenmesi için aralık ayına erteledi.

Davalar sonuçlanana kadar 300 milyon dolar civarındaki mirasın paylaşımının mümkün olmadığını söyleyen Turgut Gençal’ın oğlu Abdullah Gençal, miras payı karşılığı aile bireylerinin kendisine sunduğu teklifi de kabul etmediğini belirtti.

6 KARDEŞ BİRBİRİNE DÜŞMAN OLDU

Abdullah Gençal, babalarının Karacaahmet Mezarlığı’nda aldığı mezar yerlerini diğer kardeşleri ile birlikte maddi imkansızlıklar nedeniyle acil ihtiyaç duyulduğu için kuzenine sattıklarını da söyledi:

“Davalar yüzünden maddi ve manevi sıkıntılar çekiyoruz. Bu maddi sıkıntı öylesine bir seviyeye vardı ki 6 kardeş olarak Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan mezar yerlerini kişi başı 500 bin TL bedel karşılığında satmak zorunda kaldık.”

Gençal, davalar sürecinde 6 kardeşin birbirine adeta düşman olduğunu da açıkladı.

300 milyon dolarlık miras mezar yerlerini sattırdı
Huzur Giyim Mağazaları’nın kurucusu Turgut Gençal’ın geçen yıl vefatından sonra çocukları karşılıklı miras davaları açtı. İşinsanının oğlu Abdullah Gençal, 6 kardeşin Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan mezar yerlerini kişi başı 500 bin TL’ye sattığını söyledi.

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#Turgut Gençal#Karacaahmet Mezarlığı#Miras Kavgası

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