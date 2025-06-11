30 kilo verdi yeni bir hayata başladı! 'Reformu keşke 40'ımda yapsaydım'

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Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, Senem Aydın’ın sunduğu “Hadi Anlat” adlı programa konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan Demirer “Hayatta keşkelerin var mı?” sorusuna samimi bir yanıt verdi.

30 kilo veren ünlü komedyen “Şu an kendimde yapmış olduğum reformu 40 yaşında yapmış olmak isterdim. Çünkü şöyle bir ihtimal doğacaktı. Beni farklı resimlere iteceğinden sizin için daha farklı ve daha çeşitli şeyler üretebilirdim. Daha başka filmler yapabilirdim ama hiçbir şey için geç değil. Biraz sıkışmış olacak ama 50’lerde de yapacağım onları. Üretim çağındayım.”

Ata Demirer, nasıl zayıfladığını anlatırken de diyetisyenlere takılmayı ihmal etmedi: “Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne. Yürüyerek verdim, bir de öğlen ve akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok.”

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HASSAS BİRİYİMDİR RUHEN GENCİMDİR

Ünlü komedyen ve oyuncu, hassas biri olduğunu söyledi ve ekledi: “Küsüp uzaklaşırım ama söylerim neden küstüğümü. Kalbi kolay onarılacak biri değilim ama kolay da vazgeçmem insandan. Birçok konuda 20 yaşındaki Ata ile aynıyım. Prensipleri olan bir arkadaşım, çocukken de öyleydim. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Hata tekrarım ve melankolik taraflarım var. Seviyorum onları, değişmiyor. Ama bence o yüzden genç gösteriyorum. Ruhen gencim, çocuk gibiyim. Sağlam atmışım zamanında temeli.”

YEŞİLÇAM GÜZEL KIZLARIN İYİ İNSAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRDÜ

Ata Demirer, Yeşilçam’ın kodlarından da bahsetti: “Yeşilçam’ın bize attığı en büyük kazık güzel kızların iyi insanlar olduğunu düşünmemizdir. Belgin Doruk çok iyi bir karakterdir, Ayşecik her zaman çok iyidir. İşte biz Belgin Doruk gibi yüzü güzel kızların çok iyi olduğuna inandığımız için bize çok fena şeyler yaptılar. Yeşilçam’ın kodları var, o kodlar bizim içimize girmiş durumda. Biz şu an hâlâ film yaparken o kodları istemeden kullanıyoruz.”

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BENİM İŞİM GÖZLEMLEMEK

Ata Demirer, “Her şeyin bu kadar çabuk tüketilmesi için ne diyeceksiniz?” sorusunu yanıtladı: “Çağ, çabuk ve hızlı. 16-17 yaşındaki insanlar oradan buradan tanışıp hemen flört ediyor. Tutucu tutucu ‘Yahu bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu be’ kısmından almayacağım ama insan korkuyor. Şu anlamda korkuyor; duygular, aşk. Bizim alıştığımız klişeler, hareket etme yöntemi kalmayacak gibi. Sonra diyorsun yok ‘Hâlâ el ele tutuşuyorlar, evleniyorlar. Eski kuşağın hareketlerini devam ettiriyorlar.’ Benim işim de gözlemlemek.”

Komedyen insana iyi gelir

Ata Demirer, “Mesleki olarak en çok mutlu olduğum şeylerden biri, insanlara ilaç oluyorsun. Biz de İstanbul’a geldiğimizde ailecek zor durumlarda kaldık. Çok zor geçindik. Mutluluk kaynağımız Şener Şen filmleriydi. Komedyenler insana iyi gelir, sokakta görsen bile çok iyi hissedersin” dedi.