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3 yıllık evlilik bitiyor... Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşanıyor

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#Seren Fosforoğlu#Kaan Önal#Boşanma Davası
3 yıllık evlilik bitiyor... Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşanıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 08:03

2019’da ölen sanatçı Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu ile işinsanı Kaan Önal, 2020 yılında sade bir törenle evlendi. Bir süredir ilişkilerinde sorunlar yaşayan çift, krizi aşamadı.

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Bugün İstanbul Adalar Adliyesi’nde boşanacak olan çift, birbirinden herhangi bir talepte bulunmadı.

Fosforoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı “Her gün size çiçeklerle gelen biri gün geliyor yabancı gibi gelebiliyor. İçinizdeki çiçekleri bile soldurabiliyor. Oluyor böyle şeyler hayatta. Kabullenip yeniden çiçeklenmek için yola çıkmak gerek. Hayat bazen uzun, bazen kısacık bir yol; yaşamak gerek layıkıyla” sözleri takipçileri tarafından “evliliklerinde yaşadıkları sorunları dile getirdi” olarak yorumlandı.

3 yıllık evlilik bitiyor... Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşanıyor

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#Seren Fosforoğlu#Kaan Önal#Boşanma Davası