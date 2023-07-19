3 yıllık evlilik bitiyor... Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşanıyor

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Bugün İstanbul Adalar Adliyesi’nde boşanacak olan çift, birbirinden herhangi bir talepte bulunmadı.

Fosforoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı “Her gün size çiçeklerle gelen biri gün geliyor yabancı gibi gelebiliyor. İçinizdeki çiçekleri bile soldurabiliyor. Oluyor böyle şeyler hayatta. Kabullenip yeniden çiçeklenmek için yola çıkmak gerek. Hayat bazen uzun, bazen kısacık bir yol; yaşamak gerek layıkıyla” sözleri takipçileri tarafından “evliliklerinde yaşadıkları sorunları dile getirdi” olarak yorumlandı.