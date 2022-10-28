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Yıl dönümü yemeğinde ‘boşanma kararını’ açıklamıştı... 'Terapist ile görüştük'

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#Sahra Işık#İdris Aybirdi#Boşanma Davası
Yıl dönümü yemeğinde ‘boşanma kararını’ açıklamıştı... Terapist ile görüştük
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 12:49

'Survivor' yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi boşanma kararı almıştı. Çift, evliliklerini kurtarmak için evlilik terapistine başvurdu.

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3 yıl önce evlenen çift, geçen ay üçüncü evlilik yıldönümlerini kutlamak için yemeğe çıktı. İdris Aybirdi, Ulus’taki bir mekâna götürdüğü eşiyle romantik dakikalar yaşamayı beklerken, hayatının şokunu yaşadı.

Sahra Işık, Yemek sırasında eşine boşanma davası açtığını söyledi.

Yıl dönümü yemeğinde ‘boşanma kararını’ açıklamıştı... Terapist ile görüştük

ÇARE TERAPİST

Sahra Işık ve İdris Aybirdi, evliliklerini kurtarmak için evlilik terapistine başvurdu.

Çift önceki gün Nişantaşı’nda yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası görüntülendi.

Yıl dönümü yemeğinde ‘boşanma kararını’ açıklamıştı... Terapist ile görüştük

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Aybirdi “Sorunu aşmaya çalışıyoruz, terapistle görüştük” dedi. Işık da “İlk terapimizi gördük. Durumumuzda değişen bir şey yok” diye konuştu. İkili, boşanma nedeni hakkındaki sorulara ise yanıt vermedi.

 

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