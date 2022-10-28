Yıl dönümü yemeğinde ‘boşanma kararını’ açıklamıştı... 'Terapist ile görüştük'

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3 yıl önce evlenen çift, geçen ay üçüncü evlilik yıldönümlerini kutlamak için yemeğe çıktı. İdris Aybirdi, Ulus’taki bir mekâna götürdüğü eşiyle romantik dakikalar yaşamayı beklerken, hayatının şokunu yaşadı.

Sahra Işık, Yemek sırasında eşine boşanma davası açtığını söyledi.

ÇARE TERAPİST

Sahra Işık ve İdris Aybirdi, evliliklerini kurtarmak için evlilik terapistine başvurdu.

Çift önceki gün Nişantaşı’nda yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası görüntülendi.

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Aybirdi “Sorunu aşmaya çalışıyoruz, terapistle görüştük” dedi. Işık da “İlk terapimizi gördük. Durumumuzda değişen bir şey yok” diye konuştu. İkili, boşanma nedeni hakkındaki sorulara ise yanıt vermedi.