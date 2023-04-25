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3 yıllık aşk bitti... Ayrılık nedeni 'borç para' mı?

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#Faruk Sabancı#Pınar Eliçce#Demet Akalın
3 yıllık aşk bitti... Ayrılık nedeni borç para mı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 10:59

Faruk Sabancı, Dilay Korkmaz’la ayrılığı hakkında konuştu. 3 yıllık ilişkisi sona eren Sabancı’nın, sevgilisinin yüklü miktarda borç para istemesine sinirlenerek ilişkiyi noktaladığı öne sürülmüştü.

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Etiler’de görüntülenen Sabancı, “Gerçeği yansıtmayan haberler yapıldı. Buralara kadar gelmemesi gerekiyordu. Anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Aileyle de alakası yok” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

KENDİNİ İŞİNE VERDİ

Özel hayatında sıkıntılı günler geçiren Oğuzhan Koç kendini işine verdi.

3 yıllık aşk bitti... Ayrılık nedeni borç para mı

Demet Özdemir’le evliliğini bitirmeye hazırlanan şarkıcı, bayramın ilk günü Denizli Jolly Joker’de, ikinci günü de Jolly Joker Vadistanbul’da sahneye çıktı. Koç, konser maratonuna hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

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DEĞMEYİN KEYFİME

Betül Demir, klibinin duyurusunu köpük dolu jakuzi içinde çektirdiği fotoğraflarla yaptı:

3 yıllık aşk bitti... Ayrılık nedeni borç para mı

“Kapadokya’da yeni şarkımın klibini çektik, sonrası tatlı bir yorgunluk. Değmeyin keyfime.”

KUTLAMALAR DEVAM EDECEK

Demet Akalın yeni yaşını önceki akşam Bostancı’daki Şahane Cabaret’de kutladı.

3 yıllık aşk bitti... Ayrılık nedeni borç para mı

Kendisi için hazırlatılan pastanın başında Okan Kurt’la birlikte poz veren ünlü şarkıcı, fotoğraflarını takipçileriyle de paylaştı: “Kutlamalarım tatilde olanlarla devam edecek.”

KALÇA DANSI

Pınar Eliçe bayramda Kıbrıs’ta konser verdi. Derin bacak ve göğüs dekolteli bir elbise tercih eden şarkıcı bir de kalça dansı yapınca sosyal medyada gündem oldu. 

3 yıllık aşk bitti... Ayrılık nedeni borç para mı

Takipçileri Eliçe’ye Gülşen’in kıyafetleri ve sahnesine yönelik eleştirilerini hatırlattı. ◊ Şarkıcı daha önce bu konuyla ilgili tepkilere “Benim için ‘Gülşen’i konuşacak son kişi sensin’ demişler. Son 30 yılda verdiğim tek bir pozum varsa servetimi vermeye hazırım” diye yanıt vermişti.

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 ŞEYMA'NIN İZİNDE

3 yıldır Acun Ilıcalı’yla aşk yaşayan Ayça Çağla Altunkaya, arkadaşlarıyla Coachella Festivali’ne gitti.

3 yıllık aşk bitti... Ayrılık nedeni borç para mı

Festivalden paylaşımlar yapan Altunkaya, stiliyle Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’na benzetildi. Subaşı da önceki yıllarda birçok kez Coachella’ya katılmış, festival tarzıyla sık sık gündeme gelmişti.

KARADENİZ TURNESİ

Başrollerini Nihan Durukan ve Necmi Yapıcı’nın paylaştığı, Yapıcı Tiyatro’nun sahneye koyduğu “Güldüren Cazibe” oyunu Karadeniz turnesine çıkıyor.

3 yıllık aşk bitti... Ayrılık nedeni borç para mı

29 Nisan’da Rize’de sahnelenecek oyun, 30 Nisan’da Artvin’de, 1 Mayıs’ta da Trabzon’da seyirciyle buluşacak.

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ALIŞVERİŞ ZAMANI

Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Mahmoud Trezeguet, önceki gün oğlu ile Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.

3 yıllık aşk bitti... Ayrılık nedeni borç para mı

Futbolcu, minik oğluyla beraber çocuk mağazalarını dolaşarak alışveriş yaptı. (Sayit DURMAZ)

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#Faruk Sabancı#Pınar Eliçce#Demet Akalın

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