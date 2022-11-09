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Erol Büyükburç'un mirası kardeşleri birbirine düşürmüştü... Mahkeme kararını verdi!

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#Erol Büyükburç#Evren Büyükburç#Evren Büyükburç
Erol Büyükburçun mirası kardeşleri birbirine düşürmüştü... Mahkeme kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 07:44

Erol Büyükburç, 2015 yılında hayatını kaybetmiş ve tüm mirasını kızı Evren Büyükburç’a bırakmıştı.

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Sanatçının diğer kızları Özlem Derya Büyükburç, Jeyan Büyükburç ve Esra Şimşek, mirastan pay almak için vasiyetnamenin iptali davası açmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 4 yıldır devam eden davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmaya, 3 kız kardeş adına avukat Dilan Şahin, Evren Büyükburç adına ise avukat Işıl Bağatur katıldı.

Kararını açıklayan mahkeme, üç kız kardeşin açtığı davayı haksız bularak vasiyetnamenin iptali davasını reddetti. Mahkeme, Erol Büyükburç’un vasiyetinin geçerli olduğunu belirtti.

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Erol Büyükburçun ağzından kendi hayat hikayesi
Erol Büyükburç'un ağzından kendi hayat hikayesiHürriyet LogoHürriyet.com.tr

5 MİLYON DOLARLIK MAL VARLIĞI KIZLARINI BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Erol Büyükburç’un Etiler’de ve Beşiktaş’ta iki evi, Mecidiyeköy’de bir dükkânı, Yalova-Çınarcık’ta yazlığı, bir arabası ve banka hesabında 300 bin lira olan mal varlığı kızları arasında paylaşılamıyordu.

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