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3 güne 3 milyon

Güncelleme Tarihi:

#Ederson#Fenerbahçe#Marmaris
3 güne 3 milyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 07:00

Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Ederson, Süper Lig’e milli maçlar nedeniyle verilen arayı ailesiyle tatile çıkarak değerlendirdi. Kaleci, 3 günlük Marmaris tatilinde 3 milyon TL harcadı.

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MARMARİS TATİLİ

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü kalecisi Ederson, Uluslar Ligi sebebiyle Süper Lig’e verilen arada ailesiyle tatile çıktı.

3 güne 3 milyon

Eşi Lais Moraes ve üç çocuğuyla birlikte Muğla’nın Marmaris ilçesine giden futbolcu, konaklamak için bölgenin en lüks otelini tercih etti.

3 güne 3 milyon

KESENİN AĞZINI AÇTI

Hava yoluyla Dalaman’a ulaşan Ederson ve ailesi, buradan konaklayacakları otele özel helikopterle geçti.

3 güne 3 milyon

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Aile, geceliği 13 bin Euro (yaklaşık 730 bin lira) olan otelde 3 gün konakladı. Ailenin tatil için diğer giderlerle birlikte toplam 3 milyon lira harcadığı konuşuluyor.

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#Ederson#Fenerbahçe#Marmaris

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