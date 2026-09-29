3 güne 3 milyon

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MARMARİS TATİLİ



Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü kalecisi Ederson, Uluslar Ligi sebebiyle Süper Lig’e verilen arada ailesiyle tatile çıktı.

Eşi Lais Moraes ve üç çocuğuyla birlikte Muğla’nın Marmaris ilçesine giden futbolcu, konaklamak için bölgenin en lüks otelini tercih etti.

KESENİN AĞZINI AÇTI



Hava yoluyla Dalaman’a ulaşan Ederson ve ailesi, buradan konaklayacakları otele özel helikopterle geçti.

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Aile, geceliği 13 bin Euro (yaklaşık 730 bin lira) olan otelde 3 gün konakladı. Ailenin tatil için diğer giderlerle birlikte toplam 3 milyon lira harcadığı konuşuluyor.