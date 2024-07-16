3.500 TL kira ödeyen Nuri Alço ev sahibiyle mahkemelik oldu! Eşinden açıklama geldi!

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Şu sıralar sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nuri Alço ev sahibiyle mahkemelik oldu.

2016 yılından bu yana Kağıthane'de bir evde kiracı olarak oturan Alço yeni ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşmazlık yaşadı.

Mahkemeye başvuran ev sahibi 3.500 TL ödeyen Nuri Alço ve eşini evden çıkarmak istedi.

Haksızlığa uğradıklarını söyleyen Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, konuyla ilgili açıklama yaptı.

‘TEKLİFİMİZİ KABUL ETMEDİ’

Bizim haberimiz olmadan ev sahibimiz evi satıyor. Yeni alan ev sahibi evi bile görmeden alıyor. Sonra 'Çıkın evden' diyor. Kendisi yerleşecekmiş. Tamam ama bizim daha hukuki olarak iki sene daha oturma hakkımız var, evden niye çıkalım? 'Kiraya zam yapalım ve kontrat düzenleyelim' dedik, kontrat kısmını kabul etmedi. Sonra iş mahkeme sürecine kaldı. Eve yerleşmekten vazgeçti. Muhtemelen başka evleri var. Biz kendimize göre kira arttırım bedeli olarak evden çık/çıkma ikileminde kaldığı için kendisi yine yüzde 25 zam yapıp yatırmaya devam ettik.

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'BİLİRKİŞİ BELİRLEYECEK'

İlk başta 'Kira artıralım' dememize rağmen (Neredeyse ödediğimiz tutarım 3 - 4 katı) "Kontrat yapmam" dedi. Ee bu iş nasıl olacak? Yani burada sorun kira zammı değil, kontrat yapmak istemeyişi... Ee burada eşimin sağlık sorunları da devreye girdi ama yine de bir gün olsun kirası gecikmedi. Bilirkişi eve geldi, onların belirleyeceği rakama göre devam edecek kira ya da etmeyecek... Çok da hevesim kalmadı zira...''