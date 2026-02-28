27 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İbrahim Yıldız'a veda... Ablası tabutundan ayrılamadı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 16:15
6 ay önce üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi. 27 yaşındaki oyuncu, hayatını kaybetti.
Vefatıyla dostlarını yasa boğan İbrahim Yıldız bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Yıldız, Kartal Soğanlık'taki Safa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Abla Yıldız, kardeşinin tabutunun başından ayrılamadı...
Cenazeye katılanlar arasında oyuncu
Alina Boz da var...
