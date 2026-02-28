×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

27 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İbrahim Yıldız'a veda... Ablası tabutundan ayrılamadı

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Yıldız#Cenaze Töreni#Oyuncu
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 16:15

6 ay önce üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi. 27 yaşındaki oyuncu, hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Vefatıyla dostlarını yasa boğan İbrahim Yıldız bugün son yolculuğuna uğurlandı.

27 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İbrahim Yıldıza veda... Ablası tabutundan ayrılamadı

Yıldız, Kartal Soğanlık'taki Safa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.

27 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İbrahim Yıldıza veda... Ablası tabutundan ayrılamadı

Abla Yıldız, kardeşinin tabutunun başından ayrılamadı...

27 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İbrahim Yıldıza veda... Ablası tabutundan ayrılamadı

Cenazeye katılanlar arasında oyuncu Alina Boz da var... 

 ..

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Yıldız#Cenaze Töreni#Oyuncu

BAKMADAN GEÇME!