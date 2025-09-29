25 yıldır aynı apartmanda oturuyor... Bu evde zaman durmuş gibi!

Haberin Devamı

Antika ve tarih dolu salon

Güzey’in salonu, tam bir nostalji durağı. Eskitme eşyalar, antika parçalar ve duvarları süsleyen değerli tablolar göze çarpıyor. Klasik mobilyalarla döşenen salonda en dikkat çekici detay ise yıllanmış saatler oldu.

Çalışma odası ve seslendirme köşesi

Evin bir diğer odasında da geçmişin izlerini taşıyan eşyalar bulunuyor. Bu oda, Güzey’in hem çalışma alanı hem de kayıt stüdyosu olarak kullanılıyor.

Ünlü sanatçı, burada seslendirme kayıtlarını gerçekleştiriyor.

Klasik yatak odası

Evin yatak odasında da klasik mobilyaların hakimiyeti dikkat çekiyor. Koyu kahve tonlarının hâkim olduğu oda, geniş ve ferah yapısıyla öne çıkıyor.

Sade ve kullanışlı mutfak

Oldukça sade tasarlanan mutfakta dolaplar yine kahve tonlarında. Ortada dört kişilik bir yemek masası ve geniş mutfakta ekstra bir koltuk yer alıyor.

Usta sanatçı Suat Güzey, site ortamını sevmediğini ve 25 yıldır aynı apartmanda oturduğunu söyledi.

Ailesiyle birlikte burada yaşıyor... Ünlü türkücünün mütevazı evi!

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” türkülere kattığı kendine özgü yorumuyla tanınan ve “Çılgın Türkücü” lakabıyla bilinen Aydın Aydın’ın evine konuk oldu.

Kapıda meşhur “Şıp Şıp” türküsü eşliğinde Evrim Akın’ı karşılayan Aydın Aydın, giyim tarzıyla da dikkat çekti.

Şık ve neşeli bir salon

Beyaz ve lacivert tonların hâkim olduğu salonda keyifli bir sohbet başladı. Lacivert chester koltuk takımı, beyaz ünite ve şık bir yemek masasıyla tamamlanan salon; duvarlardaki dekoratif ayna, aile fotoğrafları ve piyanoyla sıcak bir ev havası veriyor.

Kahkahalarla dolu sohbet

Aydın Aydın, hayvanlara yazdığı şarkılardan bahsederken “Hayvanlarla düet yaptım.” sözleriyle herkesi güldürdü. Çıkardığı değişik sesler programa ayrı bir renk kattı.

Gardıroptan rengarenk ceketler

Türkücü, yatak odasının kapısını da Evrim Akın için araladı. Düzenli ve ferah odasında, gardıroptan çıkan rengarenk ceketler adeta minik bir defile havası estirdi.

Sade ve şık bir mutfak

Evin mutfağı ise krem ve kahve tonlarının kullanıldığı sade ve şık bir tasarıma sahip. Düzenli ve temiz görüntüsüyle dikkat çekiyor.



