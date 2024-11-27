Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama!

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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım’da düzenlenen gecede, kadınların hayatın her alanında güçlenmesi hedefiyle anlamlı bir projeye de start verildi.

Elle Türkiye Yayın Direktörü Melda Narmanlı Çimen, Elle Türkiye ekibi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Yönetim Kurulu ve Sosyal Komitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, TOG gönüllüsü üniversiteli 25 genç kadının hayallerini gerçeğe dönüştürebilmelerine ve iş projelerini hayata geçirmelerine maddi olanak sağlayacak girişimcilik fonunun oluşturulmasına öncülük edildi. Projeler, oluşturulan jüri tarafından seçilerek desteklenecek.

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Kadın gücünü kutluyoruz



Şık elbisesi ve aksesuvarlarıyla dikkat çeken Tuba Ünsal, “Bu akşam kadın gücünü kutluyoruz. Bugün, tüm dünyada kadına yönelik şiddete karşı protestolar düzenleniyor. Güçlü olduğumuz bir sürecin içerisindeyiz. Bu nedenle ben de kendimi iyi ve mutlu hissediyorum” dedi.

Diyet çok zor

Göğüs dekolteli siyah bir elbise giyen Nurgül Yeşilçay, kilo vermekte zorlandığını söyledi: “2 kilo verdim. Çok zor kilo vermek. Çünkü ben yiyip, içip, gezip eğlenmeyi seviyorum. Diyet yapmak dünyanın en zor şeyi.”

Işık saçan gece

Gecede “Aşka Yürek Gerek” şarkısını seslendiren Özgü Kaya, fotoğraflarını şu notla paylaştı: “Işık saçan bir gecenin parçası olduğum için çok mutluyum. Bu ışığın bir sürü kadına yol göstermesi, yolunu aydınlatması dileğiyle.”

Cevap vermem

Yeni yaşını sevgilisi Hakan Sabancı’yla Mısır’da kutlayan Hande Erçel, ilişkisiyle ilgili “Her şey çok güzel gidiyor” dedi, evlilik sorusunu ise yanıtsız bıraktı: “Bu çok özel bir konu, o yüzden cevap vermek istemiyorum.”

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Aynı sahnede

Ozan Doğulu gecede sevgilisi Hera ve kızı Arya ile aynı sahneyi paylaştı: “Arya daha önce amcası Kenan’la da sahneye çıkmıştı. Şimdiden yetiştirmeye başladık.” Arya Doğulu da “Babamla aynı sahnede olmak harika bir duygu” diye konuştu.

Yapımcılığını üstlendiği kısa filmle geçtiğimiz günlerde Los Angeles’ta düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’ne katılan Dilan Çiçek Deniz, sorular üzerine “Çok güzel bir deneyimdi benim için” dedi.

Aşk iyi geldi

Birce Akalay, Hakan Kurtaş’la birlikteliği hakkındaki sorulara yanıt verdi: “Çok iyi geldi bana aşk. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Benim için çok değerli ve özel bir his. Herkesin karşısına kalplerine iyi gelecek insanlar çıksın.”

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Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir, derin göğüs dekolteli elbisesiyle gecenin en dikkat çeken isimleri arasındaydı.

Farah’ı oynarım



Farah Zeynep Abdullah bir gün hayatı film olursa kendisini Ahsen Eroğlu’nun canlandırmasını istediğini söylemişti. Eroğlu, “Farah’ı çok seviyorum. Oynarım tabii ki öyle bir şey olursa” dedi.

Amacım bu değil



Rabia Soytürk’e Zeynep Bastık’ın ‘yaşayan en seksi kadın’ seçildiği anket soruldu. Oyuncu, “Benim amacım ve hedefim bu değil. Türkiye’nin bütün kadınları güzel” dedi.

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Beyoncé gibi



Buray’la düet yaptığı videoyla sosyal medyada çok konuşulan Nesrin Cavadzade, müziğe yeşil ışık yaktı: “Yeter artık oyunculuk, sahnelere çıkacağım! Sahneye çıksam şovum Beyoncé gibi olurdu.”

Tartışma olmadı



Objektiflere üzerindeki elbisenin de tasarımcısı olan modacı Atıl Kutoğlu’yla poz veren Meltem Cumbul’a “Güzel Aşklar Diyarı” setinde Halil Ergün’le tartışma yaşadığı iddiası soruldu. Ünlü oyuncu, “Tartışma falan yok, ben Halil Ergün’le çalışmaktan keyif aldım. Çok sevdiğim ve çok saydığım bir büyüğümdür” dedi.

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Kenan’a gençlik sırrını sorardım



“Her Şeyin Başı Merkür” adlı yeni filminde bir gazeteciyi canlandıran Sinem Kobal, “Eşiniz Kenan İmirzalıoğlu’yla röportaj yapacak olsanız ne sorardınız?” sorusu üzerine şöyle dedi: “Genç kalmasının sırrı çok iyi mesela. Yılların yakışıklı aktörü kendisi. Eşim diye demiyorum!”

Hep anne olmak istiyordum



Eda Ece geceye eşi Buğrahan Tuncer’le katıldı. Nisan ayında bebeğini kucağına alan oyuncu, “Annelik çok güzel gidiyor. Onu görseniz yemek istersiniz, çok tatlı. Hep anne olmak istiyordum. Çocuklara bayılıyorum” dedi.

Annem Ankara güzel başladı



Kanal D’nin yeni dizisi “Annem Ankara”da rol alan Beyza Şekerci, geceye eşi Engin Hepileri ile katıldı. Oyuncu, diziyle ilgili “Çok güzel başladık. Bu hafta ikinci bölümü heyecanla bekliyoruz. 90’larda geçen bu projede yer almak kendimi çok özel hissettirdi” dedi.

Pınar Altuğ gecede “Senden Daha Güzel” şarkısını seslendirdi.

Yağmur Atacan’a kızı Su eşlik etti.

Bige Önal gecede Raisa Vanessa tasarımı kırmızı bir elbise giydi.