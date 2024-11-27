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Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama!

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#Elle Türkiye#Rabia Soytürk#Nesrin Cavadzade
Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 09:33

Elle Türkiye dergisi, 25’inci yaşını The Peninsula İstanbul’da, Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirdiği “More Women” gala gecesiyle kutladı. Davete çok sayıda ünlü isim katıldı.

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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım’da düzenlenen gecede, kadınların hayatın her alanında güçlenmesi hedefiyle anlamlı bir projeye de start verildi.

Elle Türkiye Yayın Direktörü Melda Narmanlı Çimen, Elle Türkiye ekibi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Yönetim Kurulu ve Sosyal Komitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, TOG gönüllüsü üniversiteli 25 genç kadının hayallerini gerçeğe dönüştürebilmelerine ve iş projelerini hayata geçirmelerine maddi olanak sağlayacak girişimcilik fonunun oluşturulmasına öncülük edildi. Projeler, oluşturulan jüri tarafından seçilerek desteklenecek.

Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama

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Kadın gücünü kutluyoruz

Şık elbisesi ve aksesuvarlarıyla dikkat çeken Tuba Ünsal, “Bu akşam kadın gücünü kutluyoruz. Bugün, tüm dünyada kadına yönelik şiddete karşı protestolar düzenleniyor. Güçlü olduğumuz bir sürecin içerisindeyiz. Bu nedenle ben de kendimi iyi ve mutlu hissediyorum” dedi.

Diyet çok zor

Göğüs dekolteli siyah bir elbise giyen Nurgül Yeşilçay, kilo vermekte zorlandığını söyledi: “2 kilo verdim. Çok zor kilo vermek. Çünkü ben yiyip, içip, gezip eğlenmeyi seviyorum. Diyet yapmak dünyanın en zor şeyi.”

Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama

Işık saçan gece

Gecede “Aşka Yürek Gerek” şarkısını seslendiren Özgü Kaya, fotoğraflarını şu notla paylaştı: “Işık saçan bir gecenin parçası olduğum için çok mutluyum. Bu ışığın bir sürü kadına yol göstermesi, yolunu aydınlatması dileğiyle.”

Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama

Cevap vermem

Yeni yaşını sevgilisi Hakan Sabancı’yla Mısır’da kutlayan Hande Erçel, ilişkisiyle ilgili “Her şey çok güzel gidiyor” dedi, evlilik sorusunu ise yanıtsız bıraktı: “Bu çok özel bir konu, o yüzden cevap vermek istemiyorum.”

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Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama

Aynı sahnede

Ozan Doğulu gecede sevgilisi Hera ve kızı Arya ile aynı sahneyi paylaştı: “Arya daha önce amcası Kenan’la da sahneye çıkmıştı. Şimdiden yetiştirmeye başladık.” Arya Doğulu da “Babamla aynı sahnede olmak harika bir duygu” diye konuştu.

Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama

Yapımcılığını üstlendiği kısa filmle geçtiğimiz günlerde Los Angeles’ta düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’ne katılan Dilan Çiçek Deniz, sorular üzerine “Çok güzel bir deneyimdi benim için” dedi.

Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama

Aşk iyi geldi

Birce Akalay, Hakan Kurtaş’la birlikteliği hakkındaki sorulara yanıt verdi: “Çok iyi geldi bana aşk. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Benim için çok değerli ve özel bir his. Herkesin karşısına kalplerine iyi gelecek insanlar çıksın.”

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Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama

Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir, derin göğüs dekolteli elbisesiyle gecenin en dikkat çeken isimleri arasındaydı.

Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama

Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama

Farah’ı oynarım

Farah Zeynep Abdullah bir gün hayatı film olursa kendisini Ahsen Eroğlu’nun canlandırmasını istediğini söylemişti. Eroğlu, “Farah’ı çok seviyorum. Oynarım tabii ki öyle bir şey olursa” dedi.

Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama

Amacım bu değil

Rabia Soytürk’e Zeynep Bastık’ın ‘yaşayan en seksi kadın’ seçildiği anket soruldu. Oyuncu, “Benim amacım ve hedefim bu değil. Türkiye’nin bütün kadınları güzel” dedi.

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Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama

Beyoncé gibi

Buray’la düet yaptığı videoyla sosyal medyada çok konuşulan Nesrin Cavadzade, müziğe yeşil ışık yaktı: “Yeter artık oyunculuk, sahnelere çıkacağım! Sahneye çıksam şovum Beyoncé gibi olurdu.”

Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama

Tartışma olmadı

Objektiflere üzerindeki elbisenin de tasarımcısı olan modacı Atıl Kutoğlu’yla poz veren Meltem Cumbul’a “Güzel Aşklar Diyarı” setinde Halil Ergün’le tartışma yaşadığı iddiası soruldu. Ünlü oyuncu, “Tartışma falan yok, ben Halil Ergün’le çalışmaktan keyif aldım. Çok sevdiğim ve çok saydığım bir büyüğümdür” dedi.

Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama

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Kenan’a gençlik sırrını sorardım

“Her Şeyin Başı Merkür” adlı yeni filminde bir gazeteciyi canlandıran Sinem Kobal, “Eşiniz Kenan İmirzalıoğlu’yla röportaj yapacak olsanız ne sorardınız?” sorusu üzerine şöyle dedi: “Genç kalmasının sırrı çok iyi mesela. Yılların yakışıklı aktörü kendisi. Eşim diye demiyorum!”

Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama

Hep anne olmak istiyordum

Eda Ece geceye eşi Buğrahan Tuncer’le katıldı. Nisan ayında bebeğini kucağına alan oyuncu, “Annelik çok güzel gidiyor. Onu görseniz yemek istersiniz, çok tatlı. Hep anne olmak istiyordum. Çocuklara bayılıyorum” dedi.

Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama

Annem Ankara güzel başladı

Kanal D’nin yeni dizisi “Annem Ankara”da rol alan Beyza Şekerci, geceye eşi Engin Hepileri ile katıldı. Oyuncu, diziyle ilgili “Çok güzel başladık. Bu hafta ikinci bölümü heyecanla bekliyoruz. 90’larda geçen bu projede yer almak kendimi çok özel hissettirdi” dedi.

Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama

Pınar Altuğ gecede “Senden Daha Güzel” şarkısını seslendirdi.

Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama

Yağmur Atacan’a kızı Su eşlik etti.

Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama

Bige Önal gecede Raisa Vanessa tasarımı kırmızı bir elbise giydi.

Ünlü isimler akın etti... 25. yıla görkemli kutlama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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#Elle Türkiye#Rabia Soytürk#Nesrin Cavadzade

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