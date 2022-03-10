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24 güçlü kadın podyumda

#Geleceğin Güçlü Kadınları#Toplum Gönüllüleri Vakfı#Ebru Şahin
24 güçlü kadın podyumda
Sayit DURMAZ

İrem Helvacıoğlu, Aslı Bekiroğlu, Ebru Şahin gibi Türkiye’nin 24 başarılı kadını podyumda yürüdü. “Geleceğin Güçlü Kadınları” adlı gecede podyumda sergilenen kıyafetler açık artırmayla Toplum Gönüllüleri Vakfı’na destek olmak için satıldı.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde üniversite öğrencisi genç kadınların hayallerini gerçekleştirme yolunda destek olmak üzere iş, sanat ve spor dünyasından Türkiye’nin başarılı 24 kadını podyuma çıktı.

Proje tasarımını Aydan Taş’ın üstlendiği etkinlik, Maximum UNIQ Hall’da yapıldı. “Geleceğin Güçlü Kadınları” başlıklı defilede ünlü Türk kadın tasarımcıların “1940’lardan günümüze” konseptinde hazırladığı tasarımların bazıları açık artırmayla satıldı.

Defilede yer alan tasarımlar, Tuvana Büyükçınar Demir, Raisa Vanessa, Zeynep Tosun, Özlem Kaya, Sudietuz, Meltem Özbek imzası taşırken defilenin moda danışmanlığını Deniz Marşan, styling’ini ise Pınar Turan üstlendi. Defilenin kareografisi Öner Evez tarafından gerçekleştirildi.

24 güçlü kadın podyumda



Çağla Şıkel’in sunuculuğunu üstlendiği gecede defile sonrası Cem Yılmaz’ın yönettiği açık artırmada her döneme ait bir tasarım satışa sunuldu.

Cem Yılmaz, İrem Helvacıoğlu’nun taşıdığı elbiseyi 50 bin TL’ye satın aldı. Açık artırmanın ardından Göksel, şarkılarıyla konuklara müzik keyfi sundu. Gece sonunda toplamda 425 bin TL toplandı. Açık artırma ve bilet satışından elde edilen tüm gelir üniversite öğrencisi genç kadınların desteklenmesi için Toplum Gönüllüleri Vakfı burs fonlarına aktarılacak.

Projenin mimarı Aydan Taş, “Tüm emekçi kadınların Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Ben bu projede yer alan herkese çok teşekkür ediyorum. Projenin amacına ulaşarak genç girişimci arkadaşlarımıza güzel bir destek olacağına inanıyorum” dedi.

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150 bin TL'lik jest

Geceye ABD’den bağlanan basketbolcu Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin’in giydiği elbiseyi 150 bin liraya alarak projeye destek verdi.

24 güçlü kadın podyumda

Ebru Şahin

24 güçlü kadın podyumda

Aslı Bekiroğlu topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı. Sahneye çıktıktan kısa süre sonra düşme tehlikesi atlatan Bekiroğlu ayakkabılarını çıkartıp sahneye fırlattı, ardından yalın ayak yürüyüşe devam etti.

24 güçlü kadın podyumda

2 kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık dünyaya gelen, 2019’da Londra’da yapılan Yüzme Dünya Şampiyonası’nda 2’nci olan Sümeyye Boyacı da podyumdaydı.

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24 güçlü kadın podyumda

Ceyda Düvenci
24 güçlü kadın podyumda

Raisa-Vanessa Sason
24 güçlü kadın podyumda

Başak Gümülcinelioğlu
24 güçlü kadın podyumda

Gökçe Akyıldız - Cansu Tosun - Damla Colbay
24 güçlü kadın podyumda

Sinem Ünsal - Burcu Kara - Başak Gümülcinelioğlu - İlayda Alişan
24 güçlü kadın podyumda

İrem Helvacıoğlu
24 güçlü kadın podyumda

Sedef Avcı
24 güçlü kadın podyumda

Gülcan Arslan
24 güçlü kadın podyumda

Hayal Köseoğlu
24 güçlü kadın podyumda

Gecenin sunuculuğunu Çağla Şikel üstlendi.
24 güçlü kadın podyumda

Gecede yapılan açık artırmanın sunuculuğunu Cem Yılmaz üstlendi.



 

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#Geleceğin Güçlü Kadınları#Toplum Gönüllüleri Vakfı#Ebru Şahin

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