223 dolara Bali düğünü

Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 07:00
2016’da Bodrum’da nikâh masasına oturan oyuncu Elvin Levinler ile mimar Bülent Kocamanoğlu, 10’uncu evlilik yıldönümlerini Bali’de sembolik bir düğünle kutladı.
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Sahilde Bali geleneklerine uygun gerçekleşen seremoninin kıyafet, gelin buketi, fotoğraf ve video çekimi dahil toplam 223 dolara (yaklaşık 11 bin TL) mâl oldu.
Elvin Levinler, hazırlığın her aşamasını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.