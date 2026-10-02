223 dolara Bali düğünü

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Sahilde Bali geleneklerine uygun gerçekleşen seremoninin kıyafet, gelin buketi, fotoğraf ve video çekimi dahil toplam 223 dolara (yaklaşık 11 bin TL) mâl oldu.

Elvin Levinler, hazırlığın her aşamasını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.