Ediz Hun zor günleri atlattı! 21 hücrede 5 kanser hücresi çıktı... Kemoterapi aldım, şimdi iyiyim!

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Ediz Hun, Kriton Curi Çevre Vakfı’nın düzenlediği “Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri” başlıklı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Sanatçı, önceki gün gerçekleşen etkinlikte basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Sağlıklı bir yaşam sürmeye çalıştığını söyleyen Hun, kilo almamaya gayret ettiğini belirtti: “Mümkün olduğunca sabahları kahvaltımı yapıyorum, yumurta yiyorum. Özel kullandığım bir şey yok. B vitamini alıyorum ve balık yağı tüketiyorum. Evde jimnastik aletlerim var, onlarla spor yapıyorum. Kilo almamaya çalışıyorum. Plajda erkeklere bakıyorum, herkes belli bir yaştan sonra göbeğini çekiyor. Bende de bir zaman vardı, ben de çekiyordum. Ama kilo kalbi yoruyor.”

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KANSERİ YENDİ

Ediz Hun, kansere yakalandığı iddiasına da yanıt verdi. Kolonoskopi yaptırdığını ve bağırsaklarında kanser hücresi tespit edildiğini açıklayan sanatçı, kemoterapi tedavisiyle sağlığına kavuştuğunu söyledi:

“Kendime fazla güvenmekten oldu. ‘Bana bir şey olmaz, kalbim sağlam, şekerim yok, spor yapıyorum’ diye düşündüm. 21 hücrede 5 tane kanser hücresi çıktı. Kemoterapi aldım. 8 ay geçti, şimdi iyiyim. Kabızlık çekiyorsanız hemen doktora gidin. Bende ince bağırsak sorunu çıktı. İkinci, üçüncü derece arasında. Çok şükür hepsi gitti. Biyokimyacı olarak söylüyorum; kabızlık çekiyorsanız mutlaka kolonoskopi yaptırın.”

Kolay roller geliyor

Uzun süredir setlerden uzak olan Ediz Hun, iyi bir rolle yeniden kamera karşısına geçebileceğini söyledi: “Belli bir yaşa gelmiş insanın rolü kısıtlı oluyor. Ya dede ya baba, kolay roller geliyor. Teklifler var ama ben istemiyorum. Seyirci, Ediz Hun’u imaj olarak zihinlerinde, gönüllerinde tutuyor, benden performans bekliyor. Baba rolü yeterli değil. Mesela bir narkoman rolü olabilir. Deli ya da ölüme giden bir adam da olabilir. İyi rol olmalı ki ‘Aferin’ desinler, beğensinler.”

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