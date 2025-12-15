2025 böyle geçti... Yılın magazin olayları

Haberin Devamı

Hav Hav Hav polemiği

Rap’çi Lvbel C5, “Hav Hav Hav” şarkısını eleştirenlere “Ben yaparım, onlar havlar” diye çıkıştı, müzik dünyası bir süre polemiklerle çalkalandı.

Türkiye’yi sarstı

Yılın en şoke edici olayı, arabesk müziğin sevilen sesi Güllü’nün ölümüydü. Sanatçının 26 Eylül’de Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek vefat etmesinin ardından ortaya atılan iddialar Türkiye’yi derinden sarstı.

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter “Annem Roman havası oynarken dengesini kaybedip düştü” dese de, o gece yanında olan arkadaşı Sultan Nur Ulu şarkıcıyı kızının aşağı ittiğini itiraf etti. Gülter tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son aşk bombası

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Hande Erçel’le Hakan Sabancı’nın 3 sene süren aşkı bu yıl sona erdi.

Erçel yeni aşkı 2025’in son günlerinde buldu. Ünlü oyuncu, yapımcı Onur Güvenatam’la ilişki yaşamaya başladığı haberlerini doğrulayarak birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söyledi.

2 aydır yoğun bakımda

Fatih Ürek 15 Ekim’de kalp krizi geçirdi ve 20 dakika boyunca kalbi durdu.

Mucizevi şekilde hayata geri döndürülen Ürek’in tedavisi yoğun bakımda devam ederken, sevenleri şarkıcıdan gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Şiddet iddiası

Asena Keskinci, çocukken oynadığı “Bez Bebek” dizisinin setinde Evrim Akın’dan şiddet gördüğünü ve oyuncunun babasıyla ilişki yaşadığını öne sürdü. Bu iddialar magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Evrim Akın, Asena Keskinci’nin olay yaratan sözlerinin ardından bir basın toplantısı düzenledi, gözyaşları içinde iddiaları yalanladı. İkilinin karşılıklı açıklamaları sosyal medyada da gündeme damga vurdu.

Yılın sürpriz aşk haberlerinden biri; Farah Zeynep Abdullah ile Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’dan geldi.

İkili arasındaki yakınlaşmayı ilk Hürriyet duyurdu. Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz sonrasındaki süreçte birçok kez birlikte görüntülendi. Çift son dönemde ayrılık haberleriyle gündeme geldi.

Kısa sürdü

2025’in en ses getiren ilişkilerinden biri; Ece Erken-Sinan Akçıl aşkıydı. Kısa sürede sona eren aşk “3 gün sürdü” başlıklarıyla haber olunca, Sinan Akçıl 2 ay beraberlik yaşadıklarını söyleyerek tepki göstermişti.

Özel hayatıyla gündemdeydi

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin Wanda Nara ile olaylı boşanma süreci de, China Suarez ile yaşamaya başladığı ilişki de yıl boyunca çok konuşuldu.

Boşandılar

Bu yıl beklenmedik bir ayrılık haberi de Yasemin-İzzet Özilhan’dan geldi. Çiftin 14 yıl süren evliliği 3 Eylül’de sona erdi.

“Aşk Biter mi?” adlı tiyatro oyununda başrolleri üstlenen Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın rol gereği yaşadıkları aşk gerçeğe dönüştü. Çift, Şubat 2025’te ilk kez Anadolu Yakası’ndaki bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi.

Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ’la ayrıldıktan sonra Amerika’da yaşayan iş insanı Orkan Özkan ile ilişki yaşamaya başladı.

Ata Demirer, geçen temmuz ayındaki 53’üncü yaş gününde ilk kez sevgilisi Dilara Alemdar ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak aşkını ilan etti.

27 yıllık eşi Arzum Onan’la evliliği 2023 yılında sona eren Mehmet Aslantuğ, psikolog Canan Şahin’le yeni bir aşka yelken açtı.

Ebru Şallı, 5 yıllık eşi Uğur Akkuş’un kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ebru Şallı’nın 2022’de eşi Uğur Akkuş tarafından Emirgan’da araçlarının içinde şiddet gördüğü öne sürülmüştü. Yanlarına gelen polis memurlarına “Şikayetçi değilim, o benim kocam” dediği iddia edilen Şallı, şiddet gördüğünü inkar etmişti.

Şubat 2024’te Dubai’de iş insanı Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş’in mutluluğu kısa sürdü. Sanatçı, 27 Eylül 2025’te “fikren ve ruhen anlaşamadıklarını” belirterek evliliğin bittiğini duyurdu.

Dilan Çiçek Deniz ve Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin’in 2 yıllık ilişkileri ekim ayında sona erdi. Çetin, ayrılık sonrası “Arkadaşız, hâlâ birbirimize değer veriyoruz” dedi.

Mehmet Ali Erbil, 2 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos’ta nikâh masasına oturdu. Ancak çiftin 3.5 aylık evliliklerinde kriz çıktı. Mehmet Ali Erbil boşanma davası açması için avukatı Şeyda Yıldırım’avekalet verdi.

5 kilo altının takıldığı görkemli düğünüyle çok konuşulan Aleyna Dalveren’in de mutluluğu kısa sürdü. Sosyal medya fenomeni, Fatih Erdem’le 4 aylık evliliğini bitirme kararı aldı. Aleyna Dalveren düğünde takılan altınların da kendisinin parasıyla alındığını söyledi.Giray Altınok “Prens” dizisinde “Altın Kelebek’i bize vermezler” dediği ödülü kazandı. “Prens” ile “en iyi komedi dizisi” ödülünü alan ünlü oyuncu, Kelebek’e verdiği röportajda “Tuzağımıza düştünüz” diye espri yaptı.Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Eyüpsultan’da eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildi. Darp raporu alan Bilic şikâyetçi oldu. Şikâyetin ardından Berk Çetin Denizli’de yakalandı. Adliyeye getirilen Çetin, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2021’de Nazlı Kayı ile evlenen Hacı Sabancı, Fatma D. tarafından açılan babalık davasıyla büyük şok yaşadı. Hacı Sabancı ile 2014 yılında sosyal medya aracılığıyla tanıştıklarını belirten Fatma D. 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Sabancı olduğunu iddia etti. Mahkeme, Hacı Sabancı’nın Uzay isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Adli Tıp raporunda Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 küçük Uzay’ın babası olduğu tespit edildi.

Özcan Deniz ailesiyle yaşadığı problemler yüzünden 2025’te sıkıntılı günler geçirdi. Annesi Kadriye Deniz ve abisi Ercan Deniz’i hayatından sildiğini belirten sanatçı, abisinin kendisini öldürmek istediğini iddia etti. Deniz kardeşler arasındaki husumet mahkemeye de taşındı. Kardeşler karşılıklı korunma talebinde bulundu.

Rap’çi Çakal ağustos ayında Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde, UFO’yu andıran platformdan inişi sırasında rastgele ateşlenen havalı tüfeğin saçmasıyla yaralandı. F.D. isimli şahsın silahından çıkan 1 adet saçma, Çakal’ın sağ bacağının diz bölgesine isabet etti. F.D. “kasten yaralama” suçundan tutuklandı.Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, “kasten adam yaralama” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İtirazı reddedilen ve cezası onanan oyuncunun 45 gün hapis yatmasına karar verildi. Mahkeme sonucu basın toplantısı yapan Ozan Güven suçsuz olduğunu öne sürdü: “Ona bir fiske dahi vurmadım.”

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, “kasten adam yaralama” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İtirazı reddedilen ve cezası onanan oyuncunun 45 gün hapis yatmasına karar verildi. Mahkeme sonucu basın toplantısı yapan Ozan Güven suçsuz olduğunu öne sürdü: “Ona bir fiske dahi vurmadım.”

Kara para aklama suçundan 9 ay cezaevinde kalan Dilan Polat, tahliyesinin ardından kendi isteğiyle psikiyatri kliniğine yattı. Polat, psikolojik sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Müzik platformu Spotify, 2025’te en çok dinlenenler listesini açıkladı. Listede zirvede Blok3, Uzi ve Ati242 gibi ünlü rap’çiler yer alırken, en çok dinlenen 10 şarkı arasına popçulardan bir tek Aleyna Tilki girebildi. Bu sonuç, “Pop müzik çöküşte mi” tartışmasını beraberinde getirdi.

HAKSIZLIĞA UĞRADIM

Tayland’da düzenlenen 2025 Miss Universe’te (Kainat Güzellik Yarışması) Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, adını finalistler arasına yazdıramadı. Haksızlığa uğradığını belirten Ceren Arslan, Kelebek’e verdiği röportajda haksızlığa uğradığını söyledi: “Oylamalarda çoğu kategoride birinciydim, ilk 30’a alınmalıydım.”

BAKIMEVİNDE

Zihni Göktay’ın bakımevinde çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Maltepe’deki bir bakımevine yerleşen Göktay, konakladığı odada Hürriyet’i ağırladı. 15 Mayıs’tan beri bakımevinde olduğunu ifade eden sanatçı, “Evim kentsel dönüşüme girince buraya geldim. Kızımla böyle daha uygun olacağına karar verdik” dedi.

Yılın yakalananı





Eşi Adnan Aksoy’un ‘ihanet’ iddiasıyla boşanma davası açtığı Güzide Duran, geçen temmuz ayında Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanı Fikret Orman’la görüntülendi. Çekişmeli boşanma davası süren ünlü model önce kaçmaya çalıştı, ancak sonra sevgilisinin yanına gelerek aşkını herkese ilan etti.

Yılın polemiği





Mayıs ayında şarkılarındaki sözlerle uyuşturucuya teşvik ettiği suçlamasıyla tutuklanan Lvbel C5, 3 hafta sonra tahliye edildi. Ünlü rap’çi daha sonra “Hav Hav Hav” adlı şarkısıyla müzik dünyasında polemik yarattı. Lvbel C5 eleştirilere “Ben yaparım, onlar havlar” yanıtını verdi.

Kendime saygım kalmadı





Şeyma Subaşı, Mayıs 2023’te evlendiği ve 5 ay sonra boşandığı Mısırlı işadamı Mohammed Alsaloussi hakkında konuştu. Subaşı, bir YouTube programında, bu ilişkinin kendisini olumsuz etkilediğini söyledi: “O dönemi ben çok ağır yaşadım. Ama o karanlık dönemden o kadar güzel çıktım ki. Çok acıydı. Çok ağladım. Kendime saygım kalmadı.”

Kardeşlerin küslüğü





Türk müziğinin iki efsane ismi Neşe Karaböcek ve Gülden Karaböcek arasında yıllardır süren küslük 2025’te yeniden gündeme geldi. Hayatını konu alan “İşte Benim Masalım” adlı bir kitap yazan Neşe Karaböcek, eski eşi Atilla Alpsakarya ile kardeşi Gülden Karaböcek’in olay yaratan evliliği hakkında merak edilenleri de anlattı. Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek’i hâlâ affetmediğini söyledi.

Yeni oyuncağı





Lüks otomobil tutkusuyla bilinen Burak Özçivit araç koleksiyonuna yeni bir model daha ekledi. Ünlü oyuncu 35 milyon lira değerindeki Porsche GT3 marka aracıyla Bebek Otel’den çıkarken görüntülendi.

Uyuşturucu operasyonu

Ünlülere uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay ve Dilan-Engin Polat gibi tanınmış isimler gözaltına alındı. Ünlüler, jandarma eşliğinde Adli Tıp Kurumu’nda kan örnekleri verdi.

Çaresiz aile





Ses sanatçıları Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul daha önce madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gören 20 yaşındaki kızları Melek Bal’ın yeniden madde kullanmaya başladığını açıkladı. Oktay Ertuğrul “Ben çocuğumla değil, maddeyle mücadele ediyorum” dedi.

Eşler kapıştı





Şarkıcı Kayahan’ın kızı Beste Açar ile 2022’de nikâh masasına oturduğu Evren Bölek arasında kriz çıktı. Bölek, Açar’ın mart ayında ilişkiye başladığı sevgilisi İsmail Aslan’la dini nikâh kıydığını söyleyip “Boşanmadan dini nikâh kıymış, iki kocalı Hürmüz” dedi. Beste Açar ise resmi eşinin bu açıklamalarına “Boşanmak için milyonlarca haraç istiyor” sözleriyle karşılık verdi.

Çok sinirlendi





Müjde Ar, Etiler Akmerkez’de karşısına çıkan muhabirlere çok sinirlendi. Basın mensuplarına tepki gösteren sanatçı, AVM’nin sahibini arayacağını söyleyerek cep telefonunu çıkardı ve “Sizi buradan kovduracağım” dedi.

Muhabir kafa attı

Nejat İşler, eylül ayında bir mekândan çıkarken kendisine soru soran magazin muhabiriyle tartıştı. İşler muhabirin sorularına küfürle yanıt verince, muhabir ünlü sanatçıya kafa attı.

Dilan'dan yeni skandal





2024’te uçakta hostese saldırdığı iddiasıyla gündeme gelen Dilan Çıtak, bu yıl da Bodrum’da kendisine “dur” ihtarında bulunan polisin üzerine araba sürdü.

Ego savaşı





2009 yılında dağılan Hepsi grubunun üyeleri arasındaki tartışma yeniden alevlendi. Efsane müzik gruplarından Backstreet Boys’un yıllar sonra bir araya gelip konser vermesini paylaşan Yasemin Yürük, “Tekrar birlikteler. Biz hâlâ ego savaşları” yorumu yaptı. Grubun tekrar bir araya gelmesine engel olduğu iddia edilen Gülçin Ergül’ün yanıtı ise sert oldu: “Bunun hiç egoyla alakası olmadığı belli. Ben salak değilim; yaşayacaklarımı bile bile kendime haksızlık edemem.”

Taciz ifşaları





Ünlü fotoğrafçı Mesut Adlin’in küçük yaşta biriyle yaptığı iddia edilen mesajlaşmalar sosyal medyada ifşa edildi. Bu olayın ardından sanat camiasında peş peşe taciz ifşaları geldi.

Ünlü oyuncular Tayanç Ayaydın ve Mehmet Yılmaz Ak da tacizle suçlandı. Taciz ifşalarının ardından ünlü kadınlar, hemcinslerine destek mesajları yayınladı.



