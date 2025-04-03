×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

2025 bize hiç iyi gelmedi

Güncelleme Tarihi:

#2025'Ta Hayatını Kaybeden Ünlüler#Filiz Akın#Volkan Konak
2025 bize hiç iyi gelmedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 08:14

2025’in ilk gününden bu yana sanat camiasındaki vefat haberleri tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Son olarak ünlü müzisyen Volkan Konak’ın ölüm haberiyle sarsılan sanat dünyasında adeta yaprak dökümü yaşanıyor. İşte 2025 yılında aramızdan ayrılarak vefatlarıyla sevenlerini üzen ünlüler...

Haberin Devamı

* OLGUN ÖZDEMİR (1 OCAK 2025)

 51 yaşındaki yönetmen Olgun Özdemir, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

* FERDİ TAYFUR (2 OCAK 2025)

2025 bize hiç iyi gelmedi

Usta müzisyen Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 79 yaşındaki sanatçı, 15 Aralık’ta Muğla’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, daha sonra ambulans uçakla Antalya’ya sevk edilip ameliyata alınmıştı. Ardından yoğun bakımda tedavisine devam edilen Tayfur, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Gözden KaçmasınFerdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandıFerdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandıHaberi görüntüle

* SELİM İLERİ (8 OCAK 2025)

2025 bize hiç iyi gelmedi

Haberin Devamı

 Türk edebiyatının usta yazarlarından Selim İleri 75 yaşında hayatını kaybetti.

* BEDİA ENER (13 OCAK 2025)

2025 bize hiç iyi gelmedi

 Tiyatro, dizi ve seslendirme dünyasının tanınmış ismi Bedia Ener, beyninde oluşan lenfoma nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti.

Gözden KaçmasınYoğun bakımda 1,5 gün dayanabildi Oyuncu Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı"Yoğun bakımda 1,5 gün dayanabildi" Oyuncu Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandıHaberi görüntüle

* DENİZ ARMAN (24 OCAK 2025)

2025 bize hiç iyi gelmedi

Akciğer kanseri sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören gazeteci Deniz Arman, 63 yaşında vefat etti.

* SEZAİ ALTEKİN (31 OCAK 2025)

 ‘Şirin Baba’nın sesi olarak bilinen usta sanatçı Sezai Altekin, 79 yaşında Muğla’da vefat etti.

* KAHTALI MIÇE (15 ŞUBAT 2025)

2025 bize hiç iyi gelmedi

 İnce bağırsak kanseriyle mücadele eden halk müziğinin usta sesi Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Kahtalı, 74 yaşında Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

* EMİN GÜMÜŞKAYA (18 ŞUBAT 2025)

2025 bize hiç iyi gelmedi

Haberin Devamı

 Oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya, 76 yaşında vefat etti. Sanatçı, akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.

* ERHAN BAYTİMUR (1 MART 2025)

 Yönetmen Erhan Baytimur, 55 yaşında hayatını kaybetti. Baytimur, yumuşak doku kanserine karşı savaş veriyordu.

* EDİP AKBAYRAM (2 MART 2025)

2025 bize hiç iyi gelmedi

 Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle İstanbul’da yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Usta sanatçı, 75 yaşında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Gözden KaçmasınDostları Cemal Reşit Reye akın etti... Türkü Akbayramdan babası Edip Akbayrama duygusal veda: Hoşça kal babacığımDostları Cemal Reşit Rey'e akın etti... Türkü Akbayram'dan babası Edip Akbayram'a duygusal veda: Hoşça kal babacığımHaberi görüntüle

* ŞİNASİ YURTSEVER (13 MART 2025)

2025 bize hiç iyi gelmedi

 Şinasi Yurtsever, 51 yaşında vefat etti. Mide kanserine geçen sene yakalanan Yurtsever, gördüğü tedavi sonucu iyileşmişti. Ancak sanatçı, geçen şubat ayında zatürre teşhisiyle yeniden hastanede tedavi altına alındı ve hayatını kaybetti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınŞinasi Yurtsevere veda... Ahmet Kuralın gözyaşlarıŞinasi Yurtsever'e veda... Ahmet Kural'ın gözyaşlarıHaberi görüntüle

* GÜLÜMSER GÜLHAN (14 MART 2025)

 Yeşilçam oyuncularından Gülümser Gülhan, 78 yaşında vefat etti. Gülhan, Kemal Sunal’ın “Postacı” filmiyle hafızalara kazınmıştı.

* TANYELİ (17 MART 2025)

2025 bize hiç iyi gelmedi

 Yaklaşık 2 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, doktorlarının tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Gözden KaçmasınEn zor görev, gözyaşlarını tutamadılar... Tanyelinin tabutunu eşi ve oğlu taşıdıEn zor görev, gözyaşlarını tutamadılar... Tanyeli'nin tabutunu eşi ve oğlu taşıdıHaberi görüntüle

* FİLİZ KÜÇÜKTEPE (20 MART 2025)

 Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayatını kaybetti. Beyne pıhtı atması nedeniyle konuşma yetisini kaybeden oyuncu, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.

* OSMAN SINAV (20 MART 2025)

2025 bize hiç iyi gelmedi

 Bir süredir kanserle savaşan usta yönetmen Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınOsman Sınava veda... Gözyaşları sel oldu: Ağlamayacağım diye söz vermiştimOsman Sınav'a veda... Gözyaşları sel oldu: Ağlamayacağım diye söz vermiştimHaberi görüntüle

* FİLİZ AKIN (21 MART 2025)

2025 bize hiç iyi gelmedi

 Yeşilçam’ın ‘dört yapraklı yonca’sından Filiz Akın, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşi Sönmez Köksal, sanatçının vasiyet ettiği üzere Aşiyan Mezarlığı’nda sessiz sedasız toprağa verildiğini duyurdu.

Gözden KaçmasınSessiz sedasız son yolculuğuna uğurlanmıştı... Filiz Akının mezarı papatyalar ile kaplandıSessiz sedasız son yolculuğuna uğurlanmıştı... Filiz Akın'ın mezarı papatyalar ile kaplandıHaberi görüntüle

* VOLKAN KONAK (31 MART 2025)

2025 bize hiç iyi gelmedi

 Karadeniz müziğinin dev sesi 58 yaşındaki Volkan Konak, Kıbrıs’taki Ramazan Bayramı konseri sırasında sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Gözden KaçmasınKaradeniz Kuzeyin oğlu Volkan Konakı uğurladı... Selma Konak 33 yıllık eşine son kez baktıKaradeniz 'Kuzeyin oğlu' Volkan Konak'ı uğurladı... Selma Konak 33 yıllık eşine son kez baktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#2025'Ta Hayatını Kaybeden Ünlüler#Filiz Akın#Volkan Konak

BAKMADAN GEÇME!