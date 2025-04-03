2025 bize hiç iyi gelmedi

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* OLGUN ÖZDEMİR (1 OCAK 2025)

51 yaşındaki yönetmen Olgun Özdemir, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.



* FERDİ TAYFUR (2 OCAK 2025)

Usta müzisyen Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 79 yaşındaki sanatçı, 15 Aralık’ta Muğla’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, daha sonra ambulans uçakla Antalya’ya sevk edilip ameliyata alınmıştı. Ardından yoğun bakımda tedavisine devam edilen Tayfur, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Gözden Kaçmasın Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı Haberi görüntüle

* SELİM İLERİ (8 OCAK 2025)





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Türk edebiyatının usta yazarlarından Selim İleri 75 yaşında hayatını kaybetti.



* BEDİA ENER (13 OCAK 2025)

Tiyatro, dizi ve seslendirme dünyasının tanınmış ismi Bedia Ener, beyninde oluşan lenfoma nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti.

* DENİZ ARMAN (24 OCAK 2025)

Akciğer kanseri sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören gazeteci Deniz Arman, 63 yaşında vefat etti.



* SEZAİ ALTEKİN (31 OCAK 2025)

‘Şirin Baba’nın sesi olarak bilinen usta sanatçı Sezai Altekin, 79 yaşında Muğla’da vefat etti.



* KAHTALI MIÇE (15 ŞUBAT 2025)

İnce bağırsak kanseriyle mücadele eden halk müziğinin usta sesi Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Kahtalı, 74 yaşında Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



* EMİN GÜMÜŞKAYA (18 ŞUBAT 2025)

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Oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya, 76 yaşında vefat etti. Sanatçı, akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.



* ERHAN BAYTİMUR (1 MART 2025)

Yönetmen Erhan Baytimur, 55 yaşında hayatını kaybetti. Baytimur, yumuşak doku kanserine karşı savaş veriyordu.



* EDİP AKBAYRAM (2 MART 2025)

Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle İstanbul’da yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Usta sanatçı, 75 yaşında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

* ŞİNASİ YURTSEVER (13 MART 2025)

Şinasi Yurtsever, 51 yaşında vefat etti. Mide kanserine geçen sene yakalanan Yurtsever, gördüğü tedavi sonucu iyileşmişti. Ancak sanatçı, geçen şubat ayında zatürre teşhisiyle yeniden hastanede tedavi altına alındı ve hayatını kaybetti.

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* GÜLÜMSER GÜLHAN (14 MART 2025)

Yeşilçam oyuncularından Gülümser Gülhan, 78 yaşında vefat etti. Gülhan, Kemal Sunal’ın “Postacı” filmiyle hafızalara kazınmıştı.



* TANYELİ (17 MART 2025)

Yaklaşık 2 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, doktorlarının tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

* FİLİZ KÜÇÜKTEPE (20 MART 2025)

Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayatını kaybetti. Beyne pıhtı atması nedeniyle konuşma yetisini kaybeden oyuncu, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.



* OSMAN SINAV (20 MART 2025)

Bir süredir kanserle savaşan usta yönetmen Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti.

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* FİLİZ AKIN (21 MART 2025)

Yeşilçam’ın ‘dört yapraklı yonca’sından Filiz Akın, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşi Sönmez Köksal, sanatçının vasiyet ettiği üzere Aşiyan Mezarlığı’nda sessiz sedasız toprağa verildiğini duyurdu.

* VOLKAN KONAK (31 MART 2025)

Karadeniz müziğinin dev sesi 58 yaşındaki Volkan Konak, Kıbrıs’taki Ramazan Bayramı konseri sırasında sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.