2024'ün magazin olayları... 80 yaşından sonra baba oldu!

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16 yıllık evlilik bitiyor

16 yıl önce işadamı Adnan Aksoy’la evlenen Güzide Duran, yılın son günlerinde boşanma haberleriyle gündem oldu. Aksoy, Duran’ın gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini öne sürerek boşanma davası açtı. İşadamı, hem kızının velayetini istedi hem de Duran’dan 2 liralık sembolik tazminat talep etti.

Protokol krizi

2024 yazının en çok konuşulan magazin olaylarından biri, Ajda Pekkan’ın yaşadığı protokol kriziydi. Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkan Süperstar, en önde oturan grubun konser bitmeden yerinden kalkmasına çok kızdı. Sanatçı sahnedeki tepkisiyle manşetlere taşınırken, müzik dünyasında “protokol kuralları” tartışması başladı.

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Sinemanın acı kaybı

Türk sinemasının duayen ismi Türker İnanoğlu, 2 Nisan Salı akşamı geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. ‘Bay Sinema’ olarak da bilinen ünlü yönetmen ve yapımcının vefatı, sanat dünyasını yasa boğdu.

80 yaşından sonra baba oldu!

Yeşilçam’ın usta ismi Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu ve Sevgi adında iki kızı olduğu, açılan babalık davalarıyla ortaya çıktı. 35 yaşındaki ikizler gündeme bomba gibi düştü, olay 2024 boyunca çok konuşuldu.

Kızı ile büyük kriz yaşadı

Deniz Akkaya ve kızı Ayşe arasındaki kriz 2024’ün en çok konuşulan olaylarından biri oldu. 15 yaşındaki kızını kendisinden habersiz yurtdışı planları yaparken yakaladığını söyleyen Akkaya, Ayşe’nin telefonuna el koyduğunu ve bunun sonucunda şiddete maruz kaldığını iddia etti. Akkaya’ya karşılık kızı da annesinin termosla kendisine vurduğunu ileri sürdü. Bu iddialar sonrası Ayşe, devlet korumasına alındı.

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Soyadı kavgası

Usta şarkıcı Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi çıktı. Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe’nin soyadını kullanmaması için mahkemeye başvurdu. Tuğçe Tayfur’un annesi Necla Nazır da tartışmaya katıldı. Nazır “Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar” dedi.

Boşandılar

Bengü’nün Selim Selimoğlu’yla 6 yıllık evliliği ekim ayında sona erdi. İki çocuk sahibi çift, anlaşmalı yollarını ayırdı. Ünlü şarkıcı ayrılığın ardından “Yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözemeyeceğimizi anladığımız için evliliğimizi bitirdik” dedi.

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DNA testiyle yanıt verdi

Metin Akpınar’a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, “Ablamın babası da ünlü bir gazeteci” dedi, o ismin Uğur Dündar olduğu öne sürüldü. Dündar, iddiayı Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı. Ancak Duygu Nebioğlu, raporun gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Skandallar kraliçesi

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, imza attığı skandallarla 2024’e damga vurdu. Henüz boşanmadan rap’çi L-Gante ile aşk yaşamaya başlayan Nara, attığı her adımla gündem oldu. Bunun Wanda Nara’nın ilk ihaneti olmadığı da ortaya çıktı. Icardi’nin Inter’de oynadıkları dönemde takım arkadaşı Keita Balde’nin boşandığı eşi Simona Guatieri; “Eski kocam, beni Wanda ile aldattı” iddiasında bulundu.

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Profesörle aşkını ilan etti

Çağatay Ulusoy’la 7 yıllık ilişkisi sona eren Duygu Sarışın aşkı Prof. Dr. Mete Atatüre’de buldu. Oyuncu, Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın bu yılki sahibi olan sevgilisini ödül töreninde yalnız bırakmayarak bu aşkı herkese ilan etti.

Hayatını kaybetti

TRT’nin fenomen yarışması “Evet-Hayır”ın sunucusu Erkan Yolaç tedavi gördüğü hastanede 16 Mayıs’ta vefat etti. Yolaç’ın vefatından 17 gün sonra 48 yıllık eşi Asuman Tuğberk hayatını kaybetti.

Aşkı buldu

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2024, Kerem Bürsin’e aşkı getirdi. Ünlü oyuncu, sosyetenin tanınmış isimlerinden Melisa Sabancı Tapan’la ilişki yaşamaya

başladı.

Yönetmen sevgili

Hadise rol aldığı “Esas Oğlan” dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez’le yeni bir aşka yelken açtı. Hadise, sevgilisinin yönetmen koltuğunda oturduğu “Gelin Takımı” filminin ön izleme etkinliğine katıldı. İkili yan yana ilk karelerini de o etkinlikte verdi.

Ailesine rest çekti

Özcan Deniz’in Samar Dadgar ile evliliği ailesiyle arasını açtı. Sanatçı aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla diğer aile üyelerine de rest çekti. Sanatçı oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar’ın artık tek ailesi olduğunu söyledi.

Nermin Bezmen’i yıkan ölüm

2024’ün acı haberlerinden biri de Tolga Savacı’dan geldi. Eşi Nermin Bezmen’le Amerika’da yaşayan ünlü oyuncu, 26 Şubat’ta geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Savacı, vasiyeti üzerine New Jersey’de defnedildi.

Babalık davası

2021 yılında Nazlı Kayı ile evlenen Hacı Sabancı babalık davasıyla sarsıldı. Fatma D. adlı kadın 3 yaşındaki oğlu Uzay’ın babası olduğu iddiasıyla ünlü iş insanına babalık davası açtı. Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Hacı Sabancı, babalık davası için DNA örneği verdi.

Uçakta kavga etti

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın uçakta kabin memuruyla kavgası uzun süre gündemde yer aldı. Dilan Çıtak, kedisi için kendisini uyaran kabin memuruyla kavga etti. Çıtak olaya müdahale eden polis memuruna da tehditler savurdu.

Sağlık sorunlarıyla gündemdeydi

Kadir İnanır sağlık sorunlarıyla gündemdeydi. Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle uzun süre tedavi gören oyuncu geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Sanatçının durumu hakkında yapımcı Ali Gündoğdu “İyiye gidiyor” dedi.

YILIN DÜĞÜNLERİ

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya

Acun Ilıcalı uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile eylül ayında nikâh masasına oturdu. Çiftin nikâh şahitliklerini Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan yaptı. Çiftin düğünü sanat ve spor dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir, 2023 yılının aralık ayında başlayan ilişkilerini şubat ayında Dubai Başkonsolosluğu’nda sade bir tören ile nikâh masasına taşıdı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk

Oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk da uzun süreli birlikteliklerini bu yıl evlilikle taçlandırdı. Yaklaşık beş yıldır birlikte olan çift, geçen haziran ayında İzmir-Çeşme’de kır düğünü yaptı. Düğüne birçok ünlü isim katıldı.

Meriç Aral ve Serkan Keskin

Uzun süredir aşk yaşayan ve düğünlerini tam üç kez erteleyen Meriç Aral ile Serkan Keskin, eylül ayında nihayet muratlarına erdi. Ünlü çift Delicatessen Etiler’de aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girdi.

Merve Dizdar ve Cihan Ayger

2021 yılında Gürhan Altundaşar’dan boşanan Merve Dizdar, aradığı aşkı Cihan Ayger’de buldu. Çift haziran ayında Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikâh masasına oturdu.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını eylül ayında nikâh masasına taşıdı. Ünlü çift, Pınar Deniz 1.5 aylık hamileyken İtalya’nın başkenti Roma’da sade bir törenle dünyaevine girdi. Bu özel günde Pınar Deniz Vivienne Westwood tasarımı gelinlik giydi.