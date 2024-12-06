2024'te en çok onlar dinlendi

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DİJİTAL müzik dinleme platformu Spotify, ‘2024 Yılın Özeti’ kapsamında yılın en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’lerini duyurdu. Semicenk, geçen yıl olduğu gibi 2024’te de Spotify’da “en çok dinlenen sanatçılar” listesinin zirvesine yerleşti. Sanatçı, buna vesile olan hayranlarına özel bir teşekkür videosu yayınladı. Semicenk’i “en çok dinlenen Top 10 şarkı” sıralamasında üç şarkısıyla birden yer alan Lvbel C5 takip etti. Türk popunun kraliçesi Sezen Aksu, yılın en çok dinlenen üçüncü sanatçısı olurken BLOK3 ve UZI ise dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

En çok dinlenen kadın sanatçılar

1) Sezen Aksu

2) Hande Yener

3) Gülşen

4) Simge

5) Melike Şahin

En çok dinlenen sanatçılar

1) Semicenk

2) Lvbel C5

3) Sezen Aksu

4) Blok3

5) Uzi

En çok dinlenen albümler

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1) Ati242 - “Manifesto”

2) Era7capone - “7edi”

3) Uzi - “El Chavo”

4) Blok3 - “Obsesif”

5) Motive - “Romantik”

YILIN ŞARKISI CISTAK OLDU

Era7capone, Batuflex ve Narco’nun ortak çalışması “Cıstak”, “2024’ün en çok dinlenen şarkısı” olarak adını zirveye yazdırdı. Yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı Zeynep Bastık’tan “Lan” olurken, Lvbel C5’in iki parçası “Doğuştan Beri Haklıyım (Tmm)” ile “Sezen Aksu” listede üçüncü ve dördüncü en çok dinlenen şarkı oldu. KÖFN, Simge ve Salman Tin’den “Yakışıklı” ise en çok dinlenen şarkılar listesinde beşinci sırada yer aldı.

En çok dinlenen şarkılar

1) Era7capone, Batuflex, Narco - “Cıstak”

2) Zeynep Bastık - “Lan”

3) Lvbel C5 - “Doğuştan Beri Haklıyım (Tmm)”

4) Lvbel C5 - “Sezen Aksu”

5) KÖFN, Simge, Salman Tin - “Yakışıklı”

ZİRVEDE SEZEN AKSU

Sezen Aksu, “en çok dinlenen kadın sanatçılar” listesinin yine birincisi oldu. Sanatçı, 2017’den beri birinciliği kimseye bırakmadı. Aksu’yu takip eden isimler Hande Yener, Gülşen, Simge ve Melike Şahin oldu. “En çok dinlenen albümler Top 10” listesine rap’çiler 7 albümle girdi ve bu yıl da rap müzik ağırlığını hissettirdi. Ati242 ise “Manifesto” çalışmasıyla “en çok dinlenen albümler”in zirvesine oturdu. Dünya çapında 26.6 milyardan fazla dinlenmeyle Taylor Swift Spotify’ın globalde en çok dinlenen sanatçısı oldu. Onu sırasıyla The Weeknd, Bad Bunny, Drake ve Billie Eilish takip etti.