2022’nin ilk Harbiye konseri

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Tan Taşçı önceki akşam Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen “N Kolay Harbiye Açık Hava” konserlerinin açılışını gerçekleştirdi.



Ünlü şarkıcı, kendi yazdığı şarkıların yanı sıra, yorumuyla ses getiren cover’lardan oluşan yeni repertuvarıylaseyirci karşısına çıktı.

Bir hafta önce yayınladığı yeni single’ı “Gayrı” ile geceyi açan Taşçı’ya Harbiye korosu eşlik etti. Taşçı, gecenin finalinde seyircisini kırmayarak sahneye yeniden geldi, “Yalan” ile Harbiye’deki bu yılın ilk konserini tamamladı. Tan Taşçı, konserinin ilk yarısında beyaz bir kıyafet tercih ederken, ikinci yarıda ise siyah kombini ile devam etti. Geceyi izleyenler arasında Gonca Vuslateri, Tuvana Türkay, Serkan Koca ve Selen Tuncer gibi vardı.

Serkan Koca - Selen TuncerGonca VuslateriTuvana Türkay - Armağan Türkay