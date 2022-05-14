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2022’nin ilk Harbiye konseri

#Tan Taşçı#Harbiye#Konser
2022’nin ilk Harbiye konseri
Sayit DURMAZ

Tan Taşçı, geçtiğimiz yıl Harbiye’de 16 konser vererek rekor kırmıştı. Sanatçı bu yılın ilk Harbiye Açıkhava performansını önceki akşam verdi.

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Tan Taşçı önceki akşam Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen “N Kolay Harbiye Açık Hava” konserlerinin açılışını gerçekleştirdi.

Ünlü şarkıcı, kendi yazdığı şarkıların yanı sıra, yorumuyla ses getiren cover’lardan oluşan yeni repertuvarıylaseyirci karşısına çıktı.

Bir hafta önce yayınladığı yeni single’ı “Gayrı” ile geceyi açan Taşçı’ya Harbiye korosu eşlik etti. Taşçı, gecenin finalinde seyircisini kırmayarak sahneye yeniden geldi, “Yalan” ile Harbiye’deki bu yılın ilk konserini tamamladı. Tan Taşçı, konserinin ilk yarısında beyaz bir kıyafet tercih ederken, ikinci yarıda ise siyah kombini ile devam etti. Geceyi izleyenler arasında Gonca Vuslateri, Tuvana Türkay, Serkan Koca ve Selen Tuncer gibi vardı.

2022’nin ilk Harbiye konseri

Serkan Koca - Selen Tuncer

2022’nin ilk Harbiye konseri

Gonca Vuslateri

2022’nin ilk Harbiye konseri

Tuvana Türkay - Armağan Türkay


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#Tan Taşçı#Harbiye#Konser

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