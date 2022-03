2022 BAFTA Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

Haberin Devamı

Törene katılan ünlüler Ukrayna'da yaşanan savaşı da unutmadı. Bazıları Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan rozetler taktı.

11 DALDA ADAYDI BEŞ ÖDÜLLE YETİNDİ

Bu yıl BAFTA'da adaylık rekortmeni Dune'du. Tam 11 dalda aday gösterilen Dune, geceden beş ödülle ayrıldı. En iyi film ödülünü de en güçlü rakibi olarak görülen The Power of The Dog'a kaptırdı.

CAMPION TARİHE GEÇTİ

BAFTA Ödülleri'nde en iyi yönetmen ödülü, The Power of The Dog ile Jane Campion'ın oldu. Campion, BAFTA'nın 75 yıllık tarihi içinde bu ödülü kazanan üçüncü kadın yönetmen oldu.

İŞTE BAFTA ÖDÜLLERİ'NDE BU YILIN EN İYİLERİ





En iyi kadın oyuncu: Joanna Scanlan (After Love)

En iyi erkek oyuncu: Will Smith (King Richard)

En iyi yönetmen: Jane Campion (The Power Of The Dog)

En iyi film: The Power of the Dog

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Troy Kotsur (Coda)

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Ariana DeBose (West Side Story)

En iyi orijinal senaryo: Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

En iyi uyarlama senaryo: Coda (Sian Heder)

Yabancı dilde en iyi film: Drive My Car (Japonya)

En iyi belgesel: Summer Of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

En iyi kostüm tasarımı: Cruella (Jenny Beavan)

En İyi İngiliz Filmi: Belfast

Yükselen Yıldız Ödülü (Halkın Oylarıyla): Lashana Lynch

En iyi çıkış yapan İngiliz Yazar, Yönetmen ve Yapımcı: The Harder They Fall, Jeymes Samuel (Yazar- Yönetmen) (Boaz Yakin- Yazar)

En iyi rol dağılımı: West Side Story (Cindy Tolan)

En iyi saç ve makyaj: The Eyes Of Tammy Faye (Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh)

En iyi orijinal müzik: Dune (Hans Zimmer)

En iyi ses: Dune (Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett)

En iyi kurgu: No Time To Die (Tom Cross, Elliot Graham)

En iyi prodüksiyon tasarımı: Dune (Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos)

En iyi animasyon: Encanto