2021 yılının en çok dinlenenleri belli oldu

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Hadise, Zeynep Bastık ve Bilal Sonses, Muud’da 2021 yılı boyunca en çok dinlenen üç sanatçı oldu. En çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesinde ise Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar’dan ‘Öptüm Nefesinden’ adlı parça yer aldı. Onu sevilen rap’çi Uzi’den ‘Krvn’ ve Edis’ten ‘Martılar’ takip etti.

‘Öptüm Nefesinden’ en çok indirilen şarkılar kategorisinde de birinci olurken, İkilem grubunun büyük çıkış yakaladığı ‘Bir Sebebi Var’ adlı parça ikinci sırayı aldı. Üçüncü ise Bilal Sonses ile Yıldız Tilbe’nin ‘Hasbelkader’ isimli düeti oldu.

Muud kullanıcıları en çok Ziynet Sali’den ‘Yaşam Çiçeği’, Uzi’den ‘Kan’ ve Ebru Yaşar’dan ‘Gel de Sevme’ albümlerini dinledi. Sali’nin nisan ayında yayınlanan ‘Yaşam Çiçeği’ albümü, aynı zamanda yılın en çok indirilen albümü oldu. Onu Uzi’nin büyük başarı yakalayan albümü ‘Kan’ ile Zeynep Bastık’tan ‘Zeynodisco’ izledi.

Yabancı şarkılar arasında ise Inna’nın nisan ayı sonunda çıkan single’ı ‘Oh My God’ birinci oldu. İkinci sırada DJ Regard ‘Ride It’ parçasıyla yer aldı. Onu SAINt JHN-Roses (Imanbek Remix) takip etti.

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Muud’un yıl boyunca en çok dinlenen müzik listeleri ise; Herkes Bunları Dinliyor, Yerli Yeniler, Türkçe Pop, Türkçe Rap, Yabancı Pop ve Haftanın Muud'luluk Modu oldu.