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2020 yılında boşanmışlardı... İstanbul Boğazı'nda ikinci kez evlendiler!

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#İsmail Hacıoğlu#Duygu Kaya Kumarki#Nikah
2020 yılında boşanmışlardı... İstanbul Boğazında ikinci kez evlendiler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 10:14

4 yıllık evliliklerini 2020 yılında noktalayan çift, 5 yıl sonra ikinci kez nikah masasına oturdu...

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Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten Yemin adında bir de kızları dünyaya gelmişti. Ancak, İsmail Hacıoğlu'nun aynı dizide rol aldığı Merve Çağıran ile aşk yaşadığı iddiası evliliği bitirmişti.

Merve Çağıran'dan ani bir kararla ayrılan İsmail Hacıoğlu, 2023 yılında meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile yeni bir aşka yelken açtı. 2 yıl süren bu ilişki de mutlu sona ulaşamadı.

2020 yılında boşanmışlardı... İstanbul Boğazında ikinci kez evlendiler

İki denemesi de hüsranla sonuçlanan İsmail Hacıoğlu, eski eşi ve kızının annesi Duygu Kaya Kumarki ile ilişkisine bir şans daha verdi. 2020 yılında boşanan çift yeniden birliktelik kararı aldı.

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Eski eşler 5 yıllık ayrılığın ardından dün İstanbul Boğazı'nda nikah masasına oturdu.

2020 yılında boşanmışlardı... İstanbul Boğazında ikinci kez evlendiler

Çiftin teknede gerçekleşen düğününün fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

2020 yılında boşanmışlardı... İstanbul Boğazında ikinci kez evlendiler

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#İsmail Hacıoğlu#Duygu Kaya Kumarki#Nikah

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