2020 Tokyo Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Buse Naz Çakıroğlu başarıları
İlgiyle takip edilen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi çeşitli dallarda temsil eden sporculardan madalyalar gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de kadınlar boks dalında gümüş madalya alarak tarihe geçen Buse Naz Çakıroğlu oldu. Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu’nun bu başarısından sonra hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Tokyo Olimpiyatları gümüş madalya sahibi Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler…
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Bulgar rakibi Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bulgar boksör Krasteva kazandı ve altın madalyanın sahibi oldu. Peki Milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu kimdir? İşte Tokyo Olimpiyatları Buse Naz Çakıroğlu’nun hayatı ve başarıları…
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?
26 Mayıs 1996 doğumlu Buse Naz Çakıroğlu, Trabzon'da dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi'nde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitimi aldı. Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu. Çakıroğlu'nun boyu 164 cm ve 51 kiloda yarışıyor.
Buse Naz Çakıroğlu, sıkletinde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi. Milli boksör 2019 yılında 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın en iyi boksörü seçilmişti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boksta Buse Naz Çakıroğlu, Bulgar rakibi Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bulgar boksör Krasteva kazandı ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyaya uzanarak kadınlar boksta Türkiye'ye tarihteki ilk madalyayı kazandırdı.